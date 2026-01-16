Lavori in autostrada: chiusi svincoli e tratti dell’A8. Tutte le informazioni

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

Dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio.

Dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.