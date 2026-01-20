“Le belle persone non si dimenticano”: Jerago si ritrova per l’omaggio a Gianni Mottin

«Le belle persone non si dimenticano» e il solco lasciato da chi ha vissuto per gli altri continua a generare incontri. A più di diciotto anni dalla sua scomparsa, la figura di Gianni Mottin resta un punto di riferimento saldo per la memoria di Jerago, testimonianza di una politica intesa come ascolto, prossimità e azione concreta per il bene comune della collettività locale.

L’appuntamento per chi desidera onorarne il ricordo è fissato per martedì 10 febbraio. Il programma della serata prevede la recita del rosario seguita da un momento di condivisione dedicato alla sua storia di uomo intelligente e generoso, profondamente radicato nel territorio di Jerago con Orago e capace di servire con dedizione i propri concittadini. L’incontro si terrà alle 20:30 nella Parrocchia San Giorgio di Jerago. L’iniziativa è promossa dal Crotto del Borgorino di Cassano Magnago, e anche attraverso i canali social dedicati alla sua memoria, che sottolineano: “Un ringraziamento speciale alla parrocchia per la disponibilità e alla famiglia, in modo particolare a Laura, vedova del compianto Gianni”.