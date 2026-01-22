Le penne nere salgono in cattedra: a Ferno il progetto “Alpini a Scuola”

La storia, i valori e la musica delle Penne Nere entrano nelle aule scolastiche. Il Gruppo Alpini di Ferno, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha dato vita al progetto “Alpini a Scuola”, un’iniziativa didattica volta a trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio di solidarietà e memoria che il Corpo degli Alpini rappresenta per l’Italia e per il territorio.

Un ponte tra generazioni

Il progetto è stato reso possibile grazie alla sinergia tra le istituzioni locali: fondamentale è stato il ruolo del Sindaco Sarah Foti, che ha agito da prezioso “collante” tra il Gruppo Alpini e il Dirigente Scolastico, permettendo ai volontari di incontrare gli studenti in un percorso diviso in due tappe.

Il 26 gennaio è previsto un incontro dal forte valore simbolico, coincidente con la giornata che ricorda il sacrificio degli Alpini, dedicato alle classi quinte.

Il 2 febbraio un secondo appuntamento rivolto invece alle classi quarte delle elementari di Ferno. Storia, Solidarietà e Musica Gli incontri vedranno la partecipazione di diverse figure chiave per offrire ai ragazzi una visione a 360 gradi: Luigi Bertolli, consigliere A.N.A della sezione di Varese, narrerà la storia del Corpo, spiegando l’evoluzione del ruolo degli Alpini: dalle imprese del passato fino all’instancabile lavoro odierno nel sociale e nella Protezione Civile.

Il Gruppo Alpini di Ferno racconterà la propria storia locale, illustrando ai ragazzi le attività concrete che svolgono quotidianamente per il bene del paese.

Il Coro Penna Nera di Gallarate, guidato dal maestro Fabio Zambon, porterà un tocco di emozione spiegando come sono nati i canti alpini, cosa narrano i testi e mostrando dal vivo la magia e la tecnica di un coro tradizionale. Creatività e Premiazioni Al termine di queste giornate, il testimone passerà agli studenti. I ragazzi saranno invitati a realizzare un disegno accompagnato da un pensiero, esprimendo la loro visione degli Alpini e ciò che hanno imparato durante gli incontri. Per incoraggiare l'impegno dei giovani partecipanti, il Gruppo Alpini di Ferno premierà il lavoro più significativo con una dotazione di materiale didattico, un piccolo ma utile gesto per sostenere la crescita scolastica degli alunni. "Portare i valori degli Alpini nelle scuole significa seminare semi di cittadinanza attiva e senso di comunità nei nostri ragazzi," ha commentato il capogruppo Alessandro Zambon,