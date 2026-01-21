Le regole d’oro per gestire le lesioni. Radio Missione Francescana intervista il dottori Massimo Bianchi
Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 11.10 sarà ospite il dirigente medico presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo Varese, Asst-Settelaghi
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 11.10 è il dottor Massimo Bianchi, dirigente medico presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo Varese, Asst-Settelaghi. Titolo della trasmissione “Le ferite: valutare, capire, fare la cosa giusta“. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 25 gennaio 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia. 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi. 88,5 in Valceresio. 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate. 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese. 89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino. 92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola
http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
