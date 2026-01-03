M5S: “Sul Venezuela De Corato confuso, vergognose sono le sue fake news”

Dura presa di posizione del Movimento 5 Stelle contro le dichiarazioni di Riccardo De Corato sul Venezuela. In una nota congiunta, Nicola Di Marco e l’Gaetano Pedullà respingono con forza le accuse di un presunto presidio del M5S “a favore di Maduro”, definito da De Corato “vergognoso”.

«De Corato, confuso, si inventa un presidio del Movimento 5 Stelle a favore di Maduro – dichiarano Di Marco e Pedullà –. Di vergognoso c’è solo la sua diffusione di fake news e la sua corsa a inginocchiarsi davanti a Trump, in buona compagnia a destra».

Secondo gli esponenti pentastellati, nelle affermazioni di De Corato «diritto internazionale e pace valgono meno degli ordini che arrivano da Washington». Una critica netta che ribadisce la posizione del Movimento: «Mentre De Corato riscrive la realtà, noi stiamo da una parte sola: con il diritto internazionale e la diplomazia e contro le guerre, i bombardamenti e le avventure militari sulla pelle dei popoli».

Di Marco e Pedullà concludono attaccando duramente il metodo politico dell’avversario: «Se vuole fare l’ufficio stampa di Trump lo dica chiaramente, ma la smetta di usare le menzogne come unico strumento politico».

I due esponenti del M5S hanno inoltre aderito al presidio contro l’attacco statunitense al Venezuela svoltosi a Milano, che ha visto la partecipazione di CGIL, ANPI e ARCI, insieme a forze sindacali e politiche della sinistra.