Materia del giorno con Licata (Spi-Cgil): diritti, potere d’acquisto e isolamento

Venerdì alle 16 a Materia i riflettori si accendono sul mondo dei pensionati e sul ruolo del sindacato nel Varesotto, con un incontro pubblico che vedrà protagonista Giacomo Licata, segretario provinciale dello Spi-Cgil di Varese. Sarà un’occasione per approfondire le sfide sociali, economiche e sanitarie che attraversano il territorio, ma anche per capire come sta cambiando il sindacato dei pensionati di fronte a una società in rapido mutamento.​

L’appuntamento

L’intervista a Giacomo Licata è in programma venerdì alle 16 nella sala video di Materia.​

Durante l’incontro si parlerà di pensioni, potere d’acquisto, welfare locale, sanità, solitudine e nuovi bisogni delle persone anziane nella provincia di Varese.​

Come seguire l’incontro

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Varesenews, permettendo a tutti di seguire la conversazione anche a distanza.​

È prevista anche la possibilità di assistere dal vivo, accomodandosi sulla tribuna della sala video di Materia fino a esaurimento posti.​

Perché un’intervista allo Spi-Cgil