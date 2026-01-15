Materia del giorno con Licata (Spi-Cgil): diritti, potere d’acquisto e isolamento
Venerdì alle 16 Materia ospita Giacomo Licata, segretario provinciale Spi-Cgil. Focus su pensioni, Rsa, bisogni anziani nel Varesotto. Segui live su Facebook Varesenews o dal vivo in sala video
Venerdì alle 16 a Materia i riflettori si accendono sul mondo dei pensionati e sul ruolo del sindacato nel Varesotto, con un incontro pubblico che vedrà protagonista Giacomo Licata, segretario provinciale dello Spi-Cgil di Varese. Sarà un’occasione per approfondire le sfide sociali, economiche e sanitarie che attraversano il territorio, ma anche per capire come sta cambiando il sindacato dei pensionati di fronte a una società in rapido mutamento.
L’appuntamento
-
L’intervista a Giacomo Licata è in programma venerdì alle 16 nella sala video di Materia.
-
Durante l’incontro si parlerà di pensioni, potere d’acquisto, welfare locale, sanità, solitudine e nuovi bisogni delle persone anziane nella provincia di Varese.
Come seguire l’incontro
-
L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Varesenews, permettendo a tutti di seguire la conversazione anche a distanza.
-
È prevista anche la possibilità di assistere dal vivo, accomodandosi sulla tribuna della sala video di Materia fino a esaurimento posti.
Perché un’intervista allo Spi-Cgil
-
Lo Spi-Cgil rappresenta una parte importante della popolazione, quella dei pensionati, spesso in prima linea nel denunciare le fragilità del sistema di welfare e nel difendere diritti e servizi.
-
L’incontro con Licata sarà l’occasione per dare voce a chi quotidianamente intercetta bisogni, disuguaglianze e nuove forme di povertà nel territorio varesino, aprendo uno sguardo sul futuro del sindacato dei pensionati.
