Maxi sequestri e arresti: i Nas di Milano tolgono dal mercato farmaci e sostanze dopanti

Arresti, sequestri e centinaia di controlli nel settore sanitario e farmaceutico: è il bilancio delle attività svolte nel 2025 dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Milano, che ha illustrato i principali interventi messi in campo a tutela della salute pubblica.

Tra le operazioni di maggior rilievo spiccano quelle legate al traffico di sostanze dopanti. I militari hanno arrestato tre persone nell’ambito di indagini che hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti del tipo “nandrolone”, utilizzate illegalmente come doping. Un’attività investigativa mirata che ha consentito di interrompere canali di distribuzione illeciti particolarmente insidiosi e che ha portato all’arresto di tre persone.

Nel corso dell’anno sono state complessivamente controllate 1.705 strutture sanitarie di vario genere. In numerosi casi sono emerse criticità rilevanti che hanno portato alla denuncia di 57 persone e alla contestazione di 135 sanzioni amministrative. Le violazioni accertate spaziano dall’abbandono di ospiti alla somministrazione di farmaci scaduti, fino all’esercizio abusivo della professione sanitaria.

Sotto la lente dei NAS è finita anche la gestione dei farmaci stupefacenti, con irregolarità relative alle modalità di conservazione. Per sei strutture sono stati promossi provvedimenti di sospensione dell’attività o di sequestro, a causa della mancanza dei requisiti autorizzativi previsti dalla normativa.

Attenzione alta anche nel settore farmaceutico, dove sono state effettuate 237 ispezioni mirate. I controlli hanno portato alla denuncia di 43 persone per reati che vanno dalla somministrazione di farmaci guasti o imperfetti all’inosservanza di provvedimenti dell’Autorità sanitaria, fino all’importazione di medicinali privi di registrazione AIFA e a violazioni della normativa di settore.

Nel complesso, nell’ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 405 mila euro. Inoltre, sono stati ritirati dal mercato farmaci e dispositivi medici per un valore superiore a 119 mila euro, a conferma di un’attività capillare e incisiva volta a garantire la tutela della salute dei cittadini.