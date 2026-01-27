Milano Cortina, il Presidente Mattarella dichiarerà aperti i Giochi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente a Milano nei giorni precedenti all’inizio dei Giochi Olimpici e prenderà parte anche – ma non solo – alla cerimonia di apertura prevista per la sera di venerdì 6 febbraio allo stadio di San Siro.

Il programma diramato dal Quirinale presenta un primo intervento lunedì 2 febbraio al Teatro alla Scala: Mattarella infatti sarà presente all’inaugurazione della 145a Sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ovvero il governo dello sport mondiale. Poco prima dell’impegno ufficiale, il Presidente incontrerà i membri del CIO a Palazzo Marino, sede municipale, in una cerimonia di benvenuto. (foto Quirinale)

Tre giorni dopo – giovedì 5 – Mattarella sarà nuovamente nel capoluogo lombardo e in tarda mattinata visiterà il Villaggio Olimpico, il complesso di edifici dove alloggerà una gran parte degli atleti in gara: si trova nei pressi di Porta Romana. In quella circostanza sarà ricevuto dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e dal capo missione dell’Italia ai Giochi, Carlo Mornati. Accompagnato dalla flglia Laura, Mattarella apporrà la sua firma al Murale della Tregua Olimpica. Quindi incontrerà la delegazione azzurra, visiterà la palazzina dove alloggiano le Nazionali italiane e pranzerà con atlete e atleti azzurri alla mensa del Villaggio Olimpico.

Nella serata di giovedì, quindi, il Presidente parteciperà alla cena per Capi di Stato offerta dal Presidente del CIO, Kirsty Coventry, in programma alla Fabbrica del Vapore, il grande centro culturale di via Procaccini. Venerdì mattina quindi ci sarà il taglio del nastro per l’inaugurazione di Casa Italia alla Triennale (sorta di sede istituzionale della delegazione azzurra), dove visiterà la mostra “Muse”, allestita dal CONI in collaborazione col Museo Olimpico di Losanna.

Infine il momento più atteso, ovvero la cerimonia di San Siro: Mattarella in questo senso ha degli illustri predecessori perché in ogni edizione italiana delle Olimpiadi il Capo dello Stato ha partecipato all’inaugurazione ufficiale dichiarando aperti i Giochi. Un onore toccato due volte a Giovanni Gronchi, a Cortina 1956 e Roma 1960 e a Carlo Azeglio Ciampi che era in carica vent’anni fa in occasione di Torino 2006.

