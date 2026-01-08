Miti da riscrivere, alla Boragno un corso di drammaterapia e scrittura creativa
Dal 25 gennaio un percorso in quattro incontri che unisce drammaterapia e scrittura creativa. A partire da alcuni miti della tradizione, si lavorerà con corpo, voce e scena, intrecciando momenti di scrittura semplice e guidata
Il 25 gennaio prende il via in Galleria Boragno il Corso di Drammaterapia e scrittura creativa per attraversare i miti antichi e riscrivere la propria storia.
A cura di Silvia Giacomini @giacomilvia attrice teatrale e scrittrice e @andeloncursewriter (Lisa Romanò) scrittrice.
Un percorso in quattro incontri che unisce drammaterapia e scrittura creativa.
A partire da alcuni miti della tradizione, si lavorerà con corpo, voce e scena, intrecciando momenti di scrittura semplice e guidata.
La scrittura sarà soprattutto uno strumento per approfondire la conoscenza di sé, dare forma alle emozioni, ai ruoli e ai desideri che emergono dal lavoro sui miti.
CALENDARIO:
4 DOMENICHE (16.00 – 18.00)
25/01/2026
La Barca dell Ombre (Ra)
22/02/2026
Le Porte dell’Oltre (Ištar)
15/03/2026
Il Labirinto degli Inganni (Minotauro)
10/05/2026
L’altra metà di Sé (Gilgamesh ed Enkidu)
Non è richiesta alcuna esperienza teatrale o di scrittura.
È possibile iscriversi sia all’intero percorso sia ai singoli incontri.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a lissatipp@gmail.com o contattare il numero 340-4233019
