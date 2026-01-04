Musei a Busto Arsizio chiusi dal 7 gennaio, Maffioli: «Riapriranno rinnovati, sarà un grande passo avanti per la città»

I musei civici di Busto Arsizio chiuderanno temporaneamente a partire dal 7 gennaio, ma non si tratta di una semplice pausa. A chiarirlo è l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, che annuncia un intervento profondo e strutturale destinato a cambiare radicalmente il volto degli spazi museali cittadini.

«Sì, è vero, li chiudiamo – spiega l’assessore – per poi riaprirli completamente o quasi trasformati». Non un restyling superficiale, ma un vero e proprio rinnovamento che arriva per la prima volta dopo circa trent’anni dall’istituzione dei musei. «Si interverrà sia sulla parte fisica degli edifici sia sulle collezioni», precisa Maffioli.

Durante il periodo di chiusura, il personale continuerà a lavorare all’interno delle strutture: revisione delle collezioni, opere di pulitura e risistemazione, ridisegno dei percorsi espositivi e adeguamento degli spazi alle nuove normative. Un lavoro articolato e complesso, pensato per rendere i musei più moderni e funzionali.

La chiusura, tuttavia, non significherà uno stop alle attività culturali. «Le iniziative continueranno e verranno portate al di fuori degli spazi museali – sottolinea l’assessore –. Incontri, laboratori ed eventi proseguiranno: la cultura non si ferma solo perché i muri sono temporaneamente oggetto di un cambiamento».

E alla riapertura, i cittadini non ritroveranno gli stessi musei. «Li troveremo rinnovati, più accoglienti e più rispondenti alle esigenze di tutte le utenze, dai più giovani agli adulti, con percorsi capaci di stimolare curiosità e partecipazione», conclude Maffioli.

Un investimento importante che, come ribadisce l’assessore, «sarà un grande passo avanti non solo per i musei e per la comunità culturale, ma per tutta la città».