Musica d’autore, swing e podcast hip hop nel cartellone di Materia

Le luci di via Confalonieri restano accese anche dopo il primo sold-out dell’anno. Il fine settimana di Materia, la sede spazio-libero di VareseNews a Castronno, si è aperto nel segno della partecipazione collettiva. La serata di venerdì 9 gennaio ha registrato il tutto esaurito con il progetto DoveSiCanta, realizzato in collaborazione con Solevoci. L’incontro, dedicato alla memoria di Ornella Vanoni, ha visto il pubblico trasformarsi in un unico coro spontaneo, interprete di un originale medley armonico.

Il calendario degli eventi musicali prosegue ogni venerdì alle 21, confermando la vocazione del luogo come punto di riferimento per la divulgazione musicale e la scoperta degli artisti del territorio. Da ormai un anno, infatti, lo spazio ospita generi eterogenei, passando dai talk sulla musica classica fino alle interviste dal vivo con artisti emergenti della scena contemporanea.

MARCO SIMONCELLI: PRIMA DI MORIRE

Il prossimo appuntamento in via Confalonieri 5 – venerdì 16 gennaio – vedrà come protagonista Marco Simoncelli. L’armonicista e cantante, originario di Legnano ma residente nel Varesotto, presenterà il suo nuovo lavoro discografico intitolato Prima di morire. Si tratta di un concept-album interamente in italiano che fonde jazz, blues e pop. Durante la serata l’artista si racconterà in una chiacchierata con Aldo Pedron, approfondendo i testi caustici e ironici della sua produzione, accompagnata da uno showcase dal vivo per far ascoltare i brani del disco.

LA FAMIGLIA CANTERINA: STORIE E SWING CON ANITA CAMARELLA E DAVIDE FACCHINI

Venerdì 23 sarà invece il turno di Anita Camarella e Davide Facchini, che presentano con musica e parole “La famiglia canterina”. Lo spettacolo, parte dell’omonimo progetto comprendente un libro musicato e un album premiato negli USA, conduce il pubblico in un viaggio nell’Italia degli anni ’40, tra guerra, speranza e melodia. Quella a Materia sarà un’affascinante serata tra letture, brani musicali e curiosità storiche che si intrecciano per offrire un’esperienza unica, capace di emozionare e far riflettere.

LAKE MONSTER: IL PODCAST HIP-HOP

L’ultimo venerdì del mese, il 30 gennaio, sarà invece dedicato alle sonorità urbane con il ritorno di Lake Monsters. Il format, creato per dare voce all’hip-hop della provincia di Varese, è realizzato insieme al collettivo Black World. L’incontro si configura come un talk dal vivo per esplorare il mondo underground locale, dando modo agli artisti emergenti di scambiare prospettive e far ascoltare la propria musica. L’obiettivo della serata è far emergere una scena che spesso si muove sottotraccia, portandola al centro del dialogo nello spazio di Castronno.

