“Non scherziamo… è Varese!”: gli studenti del Daverio Casula raccontano le bellezze della città

Ragazzi protagonisti in città. “Non scherziamo… è Varese!” è il nome del progetto realizzato dagli studenti del percorso turistico dell’istituto Daverio Casula che hanno lavorato alla realizzazione di contenuti digitali finalizzati alla promozione di alcune delle bellezze turistiche della città e del territorio.

Attraverso ricerche, interviste, visite guidate, incontri e approfondimenti, sono nati un podcast in sei episodi e materiali grafici informativi, in italiano e inglese: i contenuti, interamente realizzati dagli studenti, sono stati diffusi tramite il sito web dell’ente e l’Infopoint.

I sei podcast

Il primo episodio è dedicato al Sacro Monte, con un racconto che conduce l’ascoltatore tra misteri, storia e spiritualità della montagna varesina. Il secondo è incentrato sul centro storico, con approfondimenti sui rifugi antiaerei, la Torre civica, le piazze, luoghi come l’arco Mera e la Sala Veratti. Si prosegue con l’episodio sui cortili varesini, come Casa Perabò, l’ex Biscottificio, il chiostro di Sant’Antonio e il Broletto. Il quinto episodio racconta alcune ville storiche: Villa Mirabello, Villa Recalcati, Villa Toeplizt. Si passa poi al mondo dello sport, con un racconto che attraversa alcuni degli eventi più rappresentativi come la Tre Valli Varesine, il mondo del canottaggio e la Pallacanestro. Infine si parla del turismo ciclopedonale intorno al lago, con un percorso che unisce natura, sport, storia.

I commenti

La vicesindaco Ivana Perusin ha accolto questa mattina a Palazzo Estense i ragazzi di quinta che, all’interno del percorso di PCTO, hanno prodotto materiali informativi: «Esperienze come questa costituiscono sempre un arricchimento reciproco – ha spiegato la vicesindaca – Per studenti e studentesse sono un’opportunità di crescita, formazione, di conoscenza della città in cui vivono e di avvicinamento a possibili future professioni. Per l’amministrazione percorsi formativi come il PCTO o il Servizio Civile, entrambi attivi da diversi anni, possono tradursi in un’occasione di dialogo costruttivo con le nuove generazioni, grazie al contributo in termini di innovazione, entusiasmo e nuovi punti di vista che arriva dai giovani coinvolti. Per questo abbiamo deciso di diffondere il progetto realizzato dagli studenti con una pagina dedicata sul sito dell’ente e con una cartolina che sarà distribuita all’Infopoint. Ringrazio i docenti che hanno affiancato ragazze e ragazzi in questo percorso».

L’idea di ragazzi protagonisti della promozione di Varese è piaciuta anche al dirigente reggente Daniele Marzagalli: « Sono un varesino e vedere i giovani lavorare per valorizzare le bellezze della città mi emoziona. Ringrazio la classe coinvolta, per l’entusiasmo, la maturità e la costanza dimostrate durante tutte le fasi del progetto; l’amministrazione comunale, in particolare la vicesindaca e assessora competente per il Turismo Ivana Perusin, per la disponibilità e il supporto offerti, che hanno reso possibile un dialogo virtuoso tra scuola e territorio; l’Ufficio comunicazione e servizi turistici dell’ente, per la collaborazione attiva, attenta e sempre costruttiva, che ha contribuito in modo significativo alla qualità del percorso formativo. Il progetto “Non scherziamo, è Varese” conferma l’importanza della formazione scuola-lavoro come strumento capace di connettere gli studenti con la realtà locale, rafforzando competenze, senso civico e spirito di comunità».

Gli episodi audio e le presentazioni sono al link: https://www.comune.varese.it/vivere_il_comune/territorio/territorio_14.html#titolo7