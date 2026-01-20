Nuova sede per il Melanoma skin Center all’ospedale di Varese. Avviato un progetto di sensibilizzazione con il liceo Ferraris
Il centro dedicato a prevenzione, diagnosi e cura del melanoma è ospitato nella palazzina 13, di fianco a Villa Tamagno
II Melanoma Skin Centre dell’ospedale di Varese ha una nuova sede all’interno della Palazzina 13, accanto a Villa Tamagno. Si parla del centro dedicato a prevenzione, diagnosi e cura del melanoma.
Nel corso del 2025, ASST Sette Laghi ha preso in carico 286 nuovi casi di melanoma: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino alla gestione della malattia nelle fasi più avanzate.
L’attività clinica è coordinata attraverso il GOM – Gruppo Oncologico Multidisciplinare, che riunisce specialisti di diverse unità dell’Ospedale di Varese per offrire un’assistenza completa e personalizzata.
Nella nuova sede saranno presenti i volontari dell’associazione C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno ODV che accoglieranno e accompagneranno i pazienti.
Responsabile del centro è il dott. Maurizio Lombardo: «Per contrastare un tumore in costante crescita – sottolinea il dott. Lombardo – è fondamentale investire sempre di più nella prevenzione primaria, educando in particolare i giovani a un corretto rapporto con il sole. Proprio con questo obiettivo è nata una preziosa collaborazione tra il mondo scientifico e quello della scuola».
Grazie a un progetto di prevenzione su scala nazionale, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Sette Laghi supporterà il liceo Ferraris di Varese diretto dal dott. Marco Zago. L’iniziativa prevede la formazione degli studenti del terzo anno, che diventeranno a loro volta “docenti” di prevenzione oncologica per i compagni del primo e secondo anno delle scuole superiori. «Percorsi analoghi – aggiunge Lombardo – hanno già dimostrato la loro efficacia in altri Paesi, come l’Australia, dove si sta osservando una prima inversione di tendenza con una riduzione dei casi di melanoma».
