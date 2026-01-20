Nuova sede per il Melanoma skin Center all’ospedale di Varese. Avviato un progetto di sensibilizzazione con il liceo Ferraris

II Melanoma Skin Centre dell’ospedale di Varese ha una nuova sede all’interno della Palazzina 13, accanto a Villa Tamagno. Si parla del centro dedicato a prevenzione, diagnosi e cura del melanoma.

Nel corso del 2025, ASST Sette Laghi ha preso in carico 286 nuovi casi di melanoma: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino alla gestione della malattia nelle fasi più avanzate.

L’attività clinica è coordinata attraverso il GOM – Gruppo Oncologico Multidisciplinare, che riunisce specialisti di diverse unità dell’Ospedale di Varese per offrire un’assistenza completa e personalizzata.

Nella nuova sede saranno presenti i volontari dell’associazione C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno ODV che accoglieranno e accompagneranno i pazienti.

Responsabile del centro è il dott. Maurizio Lombardo: «Per contrastare un tumore in costante crescita – sottolinea il dott. Lombardo – è fondamentale investire sempre di più nella prevenzione primaria, educando in particolare i giovani a un corretto rapporto con il sole. Proprio con questo obiettivo è nata una preziosa collaborazione tra il mondo scientifico e quello della scuola».

Grazie a un progetto di prevenzione su scala nazionale, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Sette Laghi supporterà il liceo Ferraris di Varese diretto dal dott. Marco Zago. L’iniziativa prevede la formazione degli studenti del terzo anno, che diventeranno a loro volta “docenti” di prevenzione oncologica per i compagni del primo e secondo anno delle scuole superiori. «Percorsi analoghi – aggiunge Lombardo – hanno già dimostrato la loro efficacia in altri Paesi, come l’Australia, dove si sta osservando una prima inversione di tendenza con una riduzione dei casi di melanoma».