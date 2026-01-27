Omicidio Potincu, giudice popolare con un coltello nel borsello all’ingresso in Tribunale: denunciato

Giudice popolare denunciato dopo essere stato trovato con un coltello a serramanico all’ingresso del Tribunale di Busto Arsizio. L’uomo avrebbe dovuto far parte della Corte d’Assise per il processo per l’omicidio di Vasilica Potincu, la 36enne trovata morta con un coltello conficcato nella schiena in un appartamento di via Stelvio a Legnano il 25 maggio dello scorso anno.

Dopo che i controlli all’ingresso hanno rilevato la presenza del coltello, che l’uomo ha riferito di aver dimenticato nel borsello essendo un cercatore di funghi, per lui è scattata inevitabilmente la denuncia e, di conseguenza, l’estromissione dalla Corte d’Assise.