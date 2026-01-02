Varese News

Panorama mozzafiato per l’ultimo dell’anno al Forte di Orino

Per salutare l’arrivo del nuovo anno, molti escursionisti scelgono questo punto panoramico raggiungibile con una camminata immersa nella natura

Tra i luoghi più emozionanti dove passare la sera di Capodanno c’è senza dubbio il Forte di Orino. Situato su una delle punte più panoramiche del massiccio del Campo dei Fiori, questo luogo offre una vista spettacolare a 360 gradi: dai laghi di Varese, Monate e Maggiore fino alla Valcuvia e alla Valganna.

Per raggiungerlo è necessario percorrere uno dei sentieri che attraversano il Parco Regionale Campo dei Fiori, tra boschi silenziosi e salite che conducono fino alla sommità, dove si trova lo straordinario balcone naturale del Forte.

Uno scenario mozzafiato

La visuale che si apre una volta arrivati ripaga ogni passo: il cielo limpido della notte, le luci dei paesi che si riflettono sulle acque dei laghi, i profili delle valli e in lontananza le Alpi innevate. È uno dei punti panoramici più amati dagli escursionisti, che spesso lo scelgono per salutare l’anno nuovo immersi nella natura.

Lo scatto che pubblichiamo ci è stato inviato da Roberto Sciotta, lettore e fotografo per passione, che ha scelto proprio il Forte di Orino per accogliere il 2026.

Pubblicato il 02 Gennaio 2026
