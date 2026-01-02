Panorama mozzafiato per l’ultimo dell’anno al Forte di Orino
Per salutare l’arrivo del nuovo anno, molti escursionisti scelgono questo punto panoramico raggiungibile con una camminata immersa nella natura
Tra i luoghi più emozionanti dove passare la sera di Capodanno c’è senza dubbio il Forte di Orino. Situato su una delle punte più panoramiche del massiccio del Campo dei Fiori, questo luogo offre una vista spettacolare a 360 gradi: dai laghi di Varese, Monate e Maggiore fino alla Valcuvia e alla Valganna.
Per raggiungerlo è necessario percorrere uno dei sentieri che attraversano il Parco Regionale Campo dei Fiori, tra boschi silenziosi e salite che conducono fino alla sommità, dove si trova lo straordinario balcone naturale del Forte.
Uno scenario mozzafiato
La visuale che si apre una volta arrivati ripaga ogni passo: il cielo limpido della notte, le luci dei paesi che si riflettono sulle acque dei laghi, i profili delle valli e in lontananza le Alpi innevate. È uno dei punti panoramici più amati dagli escursionisti, che spesso lo scelgono per salutare l’anno nuovo immersi nella natura.
Lo scatto che pubblichiamo ci è stato inviato da Roberto Sciotta, lettore e fotografo per passione, che ha scelto proprio il Forte di Orino per accogliere il 2026.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.