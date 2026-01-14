Passaggio della fiamma olimpica: come cambia la viabilità a Varese

Varese si prepara ad accogliere la fiamma olimpica. Per permettere il passaggio dei tedofori lungo le strade cittadine, nella serata di mercoledì 14 gennaio il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione. L’evento, che porterà lo spirito dei Giochi nel cuore della città, comporterà la chiusura di diverse vie del centro cittadino per circa un’ora, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della manifestazione e dei partecipanti.

Il percorso e gli orari della chiusura

Le restrizioni principali scatteranno nella fascia oraria compresa tra le 18.30 e le 19.30. In questo intervallo di tempo è previsto il divieto di transito lungo tutto il tracciato interessato dal passaggio della fiamma. Il percorso coinvolgerà la zona dell’Ippodromo per poi dirigersi verso il centro, toccando i punti nevralgici della vita cittadina come piazza Monte Grappa, corso Matteotti e piazza Repubblica, per concludersi infine ai Giardini Estensi.

Le strade interessate dal blocco

Nel dettaglio, le vie che resteranno chiuse al traffico sono: via Albani (nel tratto tra via Appiani e Largo Martiri della Libertà), viale Ippodromo, viale Aguggiari (fino a piazza Beccaria), via Cattaneo, piazza Carducci e Corso Matteotti. Il corteo proseguirà poi verso piazza San Vittore, via Marconi, piazza Monte Grappa, corso Moro e via Vittorio Veneto, interessando anche piazza XX Settembre, viale Medaglie d’Oro, piazza Repubblica, via Manzoni e via Volta, per tornare infine verso via Marcobi e via Sacco.

Accessi per residenti e mezzi di soccorso

L’amministrazione comunale precisa che il transito dei veicoli dei residenti, in entrata e uscita dai passi carrai o diretti a proprietà private, potrà essere consentito solo se le condizioni di sicurezza legate all’evento lo permetteranno. Sarà invece sempre garantito, senza alcuna eccezione, il passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine impegnati in servizi di emergenza. Il consiglio per gli automobilisti è quello di evitare le zone centrali nell’ora di punta del passaggio per non rimanere bloccati nelle deviazioni.