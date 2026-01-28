Un palermitano a Varese, 39 anni e ancora tanta voglia di dribblare, Pietro Tripoli: “Quel video con Sannino è storia”
Protagonista della nona puntata del podcast sul calcio "Figli di un gol minore" è l'attaccante, amato dai tifosi del Varese e che ricorda: "Quando mi hanno proposto di venire qui ho dovuto cercare sulla cartina. E ora è la mia casa"
Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.
Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.
Protagonista della nona puntata è Pietro Tripoli, un palermitano doc che però è arrivato a Varese – cercando prima sulla cartina dove fosse – e ci ha lasciato il cuore, tanto che ancora oggi vive nel Varesotto. Un periodo magico e vincente ai piedi del Sacro Monte, tanti aneddoti divertenti tra i quali il famoso video della sgridata subita da mister Beppe Sannino «quando arrivò a Palermo mi disse che ero diventato famoso grazie a quel video». Grazie alla sua simpatia e alla grinta che metteva in campo, è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi del Varese, ma anche in altre piazza importanti, Ascoli su tutte.
Ma ancora oggi la voglia di giocare è tanta. Tripoli infatti oggi ha quasi 39 anni (tra un mese, ci perdonerà) ma ancora gioca a buoni livelli; da poche settimane è in forza all’Afforese, in Promozione e di appendere gli scarpini al chiodo non ci pensa: «Finché i giovani non mi prendono, posso continuare a giocare».
Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.
