Primarie Pd a Somma Lombardo, Sandro Criseo e la sua visione per la città

Sandro Criseo ha ufficializzato la propria candidatura alle primarie del Partito democratico per la scelta del candidato sindaco di Somma Lombardo, previste per gennaio. Attraverso la consultazione, gli iscritti del Pd indicheranno il loro candidato sindaco, da proporre poi alla coalizione centrosinistra, che comprende anche le liste centriste e di sinistra.

Di primarie si parla da un mesetto, la data è stata ufficializzata il 30 dicembre: si voterà sabato 10 gennaio.

Quella di Criseo è una candidatura resa ufficiale negli ultimi giorni: «Ero in viaggio fuori Italia con i miei studenti», dice Criseo, che di professione insegna alle scuole superiore. Iscritto al Pd, Criseo rivendica la legittimità del proprio percorso politico e amministrativo: «Io sono un iscritto Pd, ho tutti i titoli per una candidatura».

Laureato al Politecnico di Milano nel 1986, Sandro Criseo è attualmente docente di ruolo al Liceo artistico Candiani di Busto Arsizio, dove insegna Architettura. Prima di entrare nel mondo della scuola, nel 1989 ha lavorato alle dipendenze del Comune di Somma Lombardo come tecnico comunale. Parallelamente all’attività didattica, vanta una lunga esperienza come esperto di tutela ambientale: dal 1998 a oggi ha fatto parte delle Commissioni edilizie e paesaggio di diversi Comuni del territorio, tra cui Ternate e la stessa Somma Lombardo. Ha inoltre maturato esperienze nella progettazione pubblica e privata, anche su opere soggette a vincolo paesaggistico e ambientale, in particolare in Liguria, nell’area di Genova.

Continuità con l’amministrazione uscente

Criseo chiarisce fin da subito l’impostazione della sua candidatura: «La mia posizione non sarà di divergenza ma di continuità rispetto all’amministrazione uscente. La mia idea è di proseguire questo percorso ma dando un taglio un po’ diverso».

Parole che si accompagnano a una valutazione positiva del lavoro svolto negli ultimi anni: «Oltre a un buon rapporto dentro al partito, tengo anche a un’ottima interlocuzione con il resto della coalizione, su cui ho un giudizio altamente positivo. È stata una squadra coesa, ha fatto un lavoro interessante, ha fatto un ottimo lavoro su molti aspetti, mi viene in mente prima di tutto la nuova scuola, un investimento per la crescita della città».

I temi della candidatura

Tre i temi principali indicati dal candidato: digitalizzazione del Comune, viabilità e mobilità dolce, gestione del territorio e recupero del centro storico.

Sul primo punto, Criseo immagina «un Comune 3.0, che passi da ente meramente burocratico a realtà moderna, che faccia da volano di promozione del territorio, anche dal punto di vista commerciale».

Per quanto riguarda viabilità e mobilità, il riferimento è alla presenza dell’aeroporto di Malpensa: «La vicinanza all’aeroporto porta il transito di migliaia di veicoli. Un punto nodale è lo sviluppo della mobilità dolce», in un contesto che vede Somma Lombardo confrontarsi quotidianamente con Malpensa, un’infrastruttura da «31 milioni di passeggeri», che genera anche molto traffico indotto.

Il terzo tema riguarda la pianificazione urbanistica: «Andrà rivisto il Pgt e il Put, il piano urbano del traffico. Su questo è importante la partecipazione popolare: approfondendo altri casi di recupero dei centri storici, posso dire che il sentore popolare è l’elemento fondamentale per consentire di concretizzare le idee tracciate sul piano tecnico».

Tra i temi di sfondo, Criseo cita infine anche la crisi demografica, indicata come una delle sfide che la città dovrà affrontare nei prossimi anni e che già s’intravede (citiamo, a titolo di esempio, il difficile mantenimento delle scuole, già emerso nei mesi scorsi).

Squadra, confronto e dialogo nella coalizione

Al centro della proposta politica di Criseo, anche il metodo di lavoro: «Servirà un buon lavoro di squadra, un giusto equilibrio tra la gestione del passato e un rinnovo proiettato verso il futuro. La mia candidatura deve essere vista come candidatura di continuità, non di divisione».

In questa direzione va anche l’apertura al dialogo con le altre forze politiche della maggioranza: «Ho già incontrato alcune forze, cercherò di incontrare tutte le componenti della maggioranza».