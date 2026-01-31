Principio d’incendio nella notte a Cocquio Trevisago: fiamme sul tetto di un’abitazione

Un principio d’incendio ha interessato una porzione del tetto di un’abitazione a Cocquio Trevisago, in via Milano, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026. L’allarme è scattato attorno alle 0:30.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco: una autopompa dal distaccamento di Laveno Mombello, un’altra autopompa e un’autoscala dalla sede centrale di Varese. Gli operatori hanno rapidamente circoscritto le fiamme, evitando che si propagassero ad altre parti dell’edificio.

Nessun ferito

Fortunatamente non si registrano feriti. Dopo aver spento il principio d’incendio, i vigili del fuoco hanno eseguito le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

Resta da chiarire l’origine delle fiamme, ma l’intervento tempestivo ha evitato danni maggiori.