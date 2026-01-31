Varese News

Varese Laghi

Principio d’incendio nella notte a Cocquio Trevisago: fiamme sul tetto di un’abitazione

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte. Le fiamme sono state circoscritte rapidamente e l’area è stata messa in sicurezza senza che si registrassero feriti tra gli occupanti

incendio cocquio trevisago

Un principio d’incendio ha interessato una porzione del tetto di un’abitazione a Cocquio Trevisago, in via Milano, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026. L’allarme è scattato attorno alle 0:30.

Galleria fotografica

Fiamme da un tetto di Cocquio Trevisago 3 di 3
incendio cocquio trevisago
incendio cocquio trevisago
incendio cocquio trevisago

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco: una autopompa dal distaccamento di Laveno Mombello, un’altra autopompa e un’autoscala dalla sede centrale di Varese. Gli operatori hanno rapidamente circoscritto le fiamme, evitando che si propagassero ad altre parti dell’edificio.

Nessun ferito

Fortunatamente non si registrano feriti. Dopo aver spento il principio d’incendio, i vigili del fuoco hanno eseguito le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

Resta da chiarire l’origine delle fiamme, ma l’intervento tempestivo ha evitato danni maggiori.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Fiamme da un tetto di Cocquio Trevisago 3 di 3
incendio cocquio trevisago
incendio cocquio trevisago
incendio cocquio trevisago

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.