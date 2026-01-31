Principio d’incendio nella notte a Cocquio Trevisago: fiamme sul tetto di un’abitazione
I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte. Le fiamme sono state circoscritte rapidamente e l’area è stata messa in sicurezza senza che si registrassero feriti tra gli occupanti
Un principio d’incendio ha interessato una porzione del tetto di un’abitazione a Cocquio Trevisago, in via Milano, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026. L’allarme è scattato attorno alle 0:30.
L’intervento dei vigili del fuoco
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco: una autopompa dal distaccamento di Laveno Mombello, un’altra autopompa e un’autoscala dalla sede centrale di Varese. Gli operatori hanno rapidamente circoscritto le fiamme, evitando che si propagassero ad altre parti dell’edificio.
Nessun ferito
Fortunatamente non si registrano feriti. Dopo aver spento il principio d’incendio, i vigili del fuoco hanno eseguito le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.
Resta da chiarire l’origine delle fiamme, ma l’intervento tempestivo ha evitato danni maggiori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.