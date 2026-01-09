Pro Patria a caccia di punti pesanti, allo “Speroni” c’è l’Inter U23

La Pro Patria torna davanti al proprio pubblico per la ventunesima giornata del Girone A di Serie C. Sabato 10 gennaio, allo stadio “Carlo Speroni”, arriva l’Inter U23 guidata da mister Stefano Vecchi: il calcio d’inizio è previsto per le 17.30.

I tigrotti sono chiamati a una grande prestazione per conquistare punti pesanti e alimentare il sogno salvezza, cercando di ridurre le distanze dal quintultimo posto, occupato dall’AlbinoLeffe con 21 punti, nove in più della Pro Patria. Un distacco che, a fine campionato, significherebbe retrocessione diretta senza passare dai playout.

La squadra di mister Francesco Bolzoni, che nelle prime tre partite del nuovo corso non è riuscita a conquistare neanche un punto, sta attraversando un momento difficile, con cinque sconfitte consecutive accompagnate da prestazioni poco convincenti. Nell’ultimo turno contro la Pro Vercelli i bustocchi, dopo un buon avvio, si sono sciolti col passare dei minuti, lasciando campo ai piemontesi, vittoriosi per 1-0 pur senza brillare.

Dall’altra parte, l’Inter U23 di mister Vecchi , dopo un inizio di stagione molto promettente, sta vivendo una fase di flessione che ha allontanato i nerazzurri dalle prime posizioni della classifica. La vittoria manca dal 23 novembre, quando i milanesi si imposero per 1-0 a Trento; da allora sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. Nell’ultimo turno, i nerazzurri hanno pareggiato 0-0 contro il Novara di mister Andrea Dossena, quest’ultimo al debutto in seguito all’avvicendamento con mister Zanchetta, che fino all’anno scorso sedeva sulla panchina della Primavera della società meneghina.

In queste prime venti giornate la squadra di Vecchi ha fatto registrare un dato particolarmente interessante: il rendimento esterno. Lontano dall’U-Power Stadium (lo stadio di casa a Monza) infatti l’Inter U23 ha raccolto 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, lo stesso bottino della capolista Vicenza. Meglio hanno fatto solo l’Union Brescia, con 24 punti. Tuttavia, i giovani nerazzurri non vincono da tre trasferte consecutive, nelle quali hanno incassato le uniche due sconfitte esterne stagionali contro Dolomiti Bellunesi e la Leonessa di mister Eugenio Corini.

La Pro Patria, invece, ha conquistato 5 punti lontano dallo “Speroni” e 7 tra le mura amiche. Se i nerazzurri vantano numeri di rilievo in trasferta, la situazione casalinga è ben diversa: nelle gare disputate a Monza hanno totalizzato appena 8 punti, terzo peggior rendimento del girone, meglio solo di AlbinoLeffe e Pro Patria (7) e della Virtus Verona (5).

L’ultimo successo esterno dell’Inter U23 è stato firmato da Matteo Spinaccè, miglior marcatore della squadra insieme all’esperto Antonino La Gumina, che proprio all’andata aveva esordito in nerazzurro con una doppietta. La coppia è tallonata da Luka Topalovic, autore di 4 gol e altrettanti assist. Nel complesso gli ospiti hanno realizzato 23 reti, confermandosi il settimo miglior attacco del girone, mentre la Pro Patria resta ultima con 14 gol all’attivo.

Tra le due squadre c’è un solo precedente, quello della gara d’andata, terminata 2-2: al già citato La Gumina risposero Luca Giudici e Ferdinando Mastroianni.

SERIE C – GIRONE A 21° GIORNATA: Albinoleffe – Pro Vercelli, Giana Erminio – Renate, Vicenza – Ospitaletto, Union Brescia – Trento, Pergolettese – Lumezzane, PRO PATRIA – INTER U23, Alcione – Cittadella, Novara – Dolomiti Bellunesi, Virtus Verona – Arzignano, Lecco – Triestina.

CLASSIFICA

Vicenza 50, Union Brescia 39, Lecco 38, Cittadella 35, Trento e Alcione 30, Inter U23 e Renate 28, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Arzignano e Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto e Lumezzane 23, Novara 22, Albinoleffe 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, PRO PATRIA 12, Triestina -2 (-23).