Pro Patria, addio Bagatti: va al Monopoli

Il centrocampista lascia i tigrotti in prestito con diritto di riscatto dopo appena 6 mesi in biancoblù

La Pro Patria ufficializza l’addio del centrocampista Niccolò Bagatti, che passa al Monopoli con la formula del prestito con diritto di opzione.

Il centrocampista, ex Alcione, saluta Busto Arsizio dopo circa sei mesi, durante i quali ha collezionato 11 apparizioni in biancoblù.

Di seguito il comunicato ufficiale della società che, nel frattempo, aveva ufficializzato l’arrivo del giovane trequartista Jacopo Desogus (QUI l’articolo su di lui):

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Niccolò Bagatti al Monopoli Calcio.

Pubblicato il 10 Gennaio 2026
