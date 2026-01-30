Problemi nella raccolta rifiuti a Orino

Lavorare bene o lavorare male.

Scrivo perché stanco dell’atteggiamento da parte della ditta che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti.

Ad Orino sembra prevalga la legge: ” Facciamo il più in fretta possibile, piede sulla targa e via! “

L’azienda si supera di volta in volta nel lasciare immondizie al loro posto, carta, indifferenziata, umido, secco, vetro in attesa che insieme si mettano in marcia verso la discarica in fila indiana, da sole, senza prendere un passaggio dai mezzi

Si sa, le immondizie vivono di vita propria, la carta poi è straordinaria, perché l’ho vista in modo scomposto veleggiare sulla provinciale direzione piattaforma ecologica.

Gli operatori al telefono, chiedono se siano presenti etichette poste dagli operatori sui sacchetti posati diligentemente sulle murette dagli abitanti del paesino valcuviano, ahimè no… tutto regolare, nessuna etichetta con eventuale avviso di non corretta esposizione dei rifiuti.

Il mondo corre veloce, i ” FURGONELLI ” pure, ma le immondizie come poveri diavoli, se ne devono stare al freddo ed al gelo in attesa di giorni migliori!

Ho parlato con un sacchetto dell’umido, mi ha raccontato di aver sentito il vociferare di alcuni dirigenti dell’azienda, intenti ad apurare quanto fossero lavative queste immondizie, che non hanno la destrezza di salire da sole sui cassoni veloci a quattro ruote!

Lavorare bene o lavorare male, questo è il problema!

Luca Carraro

Orino