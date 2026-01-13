Varese News

PS&Q Varese, punto di riferimento per sicurezza e formazione: a Busto Arsizio il corso riconosciuto per manutentore del verde

Il percorso, della durata di 180 ore, si rivolge a chi intende avviare o regolarizzare la propria attività professionale nel settore della cura e manutenzione del verde

PS&Q Varese Srl

PS&Q Varese Srl (Progetto Sicurezza e Qualità) ha sede a Busto Arsizio ed è un punto di riferimento da oltre 25 anni per aziende e professionisti che necessitano di consulenza, analisi e percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e certificazioni.

Fondata nel 1998 l’azienda si occupa di redazione documentale per la valutazione dei rischi, gestione ambientale, piani di sicurezza nei cantieri, prevenzione incendi, privacy e igiene, offrendo un supporto completo alle imprese che vogliono operare nel rispetto delle normative.

Oltre ai servizi di consulenza, PS&Q Varese organizza numerosi corsi di formazione rivolti a dipendenti, tecnici e imprenditori: dalla formazione rivolta ai lavoratori,  ai corsi specifici per attrezzature come piattaforme aeree, gru, carrelli elevatori, motoseghe e decespugliatori etc.

Clicca e scarica la presentazione di PS&Q Varese

Nel corso del tempo, PS&Q Varese ha ampliato le proprie strutture trasferendosi nella nuova sede di Busto Arsizio, che include un’aula didattica e un campo prova per esercitazioni pratiche.

L’approccio dell’azienda integra analisi, formazione, certificazioni e servizi, con l’obiettivo di garantire qualità e sicurezza a 360 gradi, accompagnando le imprese per operare in conformità con le leggi vigenti e con elevati standard di sicurezza e qualità.

Il corso per manutentore del verde a Busto Arsizio

Tra le novità di PS&Q Varese c’è il corso di abilitazione per manutentore del verde, che, grazie alla collaborazione con ACOF Olga Fiorini, è riconosciuto dalla Regione Lombardia e conforme al decreto regionale n. 5777 del 23 aprile 2018, in attuazione della Legge 154/2016

Il percorso, della durata di 180 ore, si rivolge a chi intende avviare o regolarizzare la propria attività professionale nel settore della cura e manutenzione del verde: imprenditori, titolari d’impresa, dipendenti e tecnici. Le lezioni si tengono presso la sede di corso Sempione a Busto Arsizio e prevedono anche uscite didattiche in aziende e cantieri del settore.

Il corso, per motivi organizzativi è a numero chiuso e sono ancora disponibili pochi posti liberi.

Competenze e contenuti del corso

Il programma formativo fornisce competenze specifiche per la cura, manutenzione e costruzione di aree verdi, parchi e giardini. Tra gli argomenti affrontati figurano botanica, agronomia, arboricoltura, fitopatologia, irrigazione e tecniche di giardinaggio. Sono previste anche esercitazioni pratiche con motosega e decespugliatore, strumenti fondamentali per chi lavora nel settore

Valore aggiunto è la collaborazione con aziende del settore e del territorio negli ambiti vivaistico, di preparazione e manutenzione di prati erbosi, concimi e semenze ed infine per la progettazione e realizzazione di giardini tramite software dedicati.

Attestati e certificazioni

Al termine, i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore e superato l’esame finale otterranno l’Attestato di Competenza di Manutentore del Verde, valido su tutto il territorio nazionale. Inoltre, è previsto il rilascio di abilitazioni specifiche per l’utilizzo di motosega e decespugliatore

Per maggiori informazioni sul corso o per iscriversi è possibile contattare PS&Q Varese Srl al numero 0331 776619 o via mail all’indirizzo info@psqvarese.com.

Clicca e scarica il depliant informativo del corso

 

PS&Q VARESE SRL
Corso Sempione 240, Busto Arsizio
Tel. 0331776619
E-mail info@psqvarese.com

Sito | Facebook | Instagram

