Radio Materia torna a farvi compagnia con quattro appuntamenti tra musica, calcio, scuola e cinema

Riprendono oggi, mercoledì 7 gennaio, le trasmissioni quotidiane e settimanali di Radio Materia (www.radiomateria.it) con tre appuntamenti tutti da scoprire tra sport, scuola e una bella storia che ci porta da Varese a New York.

Ore 12 Figli di un gol minore

In anteprima sulla nostra web radio la nuova puntata di Figli di un gol minore, il podcast di Francesco Mazzoleni e Tommaso Guidotti dedicato al calcio. Il protagonista di oggi è Gianluca Piccoli, tra campo, musica, studio e il progetto con il fratello giocatore di basket per costruire un campo in Africa.

Ore 15 Che scuola fai?

La puntata della trasmissione di Alessandra Toni coi rappresentanti di istituto delle scuole superiori oggi vedrà protagonisti gli studenti del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio. (leggi qui l’articolo)

Ore 16,30 Soci All Time

Con noi Massimo Lazzaroni, tra i fondatori di Cortisonici, ci racconterà la storia di questo festival che da 23 anni è un must della primavera culturale di Varese con opere che vengono da tutto il mondo.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Davide Sgarra è tornato nella sua Varese da New York dove ha coronato il suo sogno di suonare jazz. È un giovane clarinettista/sassofonista che nella Grande Mela porta il suo talento nei club. Con lui chiacchiereremo di sogni, musica e talento.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857