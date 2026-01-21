Rifiuti abbandonati dopo l’installazione dei contenitori: Biandronno annuncia controlli e telecamere

A meno di 24 ore dal posizionamento dei nuovi cassoni per la raccolta di indumenti usati, avvenuta martedì 21 gennaio, a Biandronno si è già verificato un episodio di abbandono di sacchi nelle immediate vicinanze dei contenitori. Un gesto che l’amministrazione comunale definisce grave e incivile, perché in violazione delle norme vigenti e lesivo del decoro urbano, oltre a compromettere un servizio pensato per la collettività.

La scelta di installare i nuovi cassoni risponde a precise indicazioni regionali: «Regione Lombardia ha chiesto di garantire questo sistema – spiega il sindaco Massimo Porotti – che è un servizio a pagamento per tutti». Per questo l’amministrazione ha deciso di attivarlo con due punti di raccolta: uno a Cassinetta e uno a Biandronno.

Una decisione che si inserisce in un percorso condiviso a livello sovracomunale. I comuni della convenzione di Sesto sono chiamati ad adottare la stessa soluzione, dotandosi dei cassonetti che, come sottolinea il sindaco Porotti, rappresentano un doppio vantaggio: il recupero degli abiti destinati alle persone in difficoltà e lo smaltimento corretto dei materiali tessili non più riutilizzabili. «Chi non ha ancora preso questa decisione – sottolinea Porotti – dovrà farlo inevitabilmente in futuro».

L’episodio registrato nelle prime ore successive all’attivazione del servizio ha però reso necessario rafforzare le misure di controllo. «Stiamo effettuando tutti gli accertamenti per individuare il responsabile», ha fatto sapere il sindaco, annunciando anche l’installazione di telecamere di sorveglianza nelle aree interessate, con l’obiettivo di prevenire ulteriori comportamenti scorretti.

Chi verrà identificato sarà sanzionato secondo quanto previsto dalla legge, trattandosi di un reato penale. Un messaggio chiaro per tutelare il decoro urbano e garantire il corretto funzionamento di un servizio pubblico.