Riparte GEN+ lo spazio educativo per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni della Croce Rossa di Varese
Il progetto annuale propone attività creative, uscite sul territorio e momenti di confronto intergenerazionale per ragazze e ragazzi tra 8 e 13 anni. Il costo simbolico di 1 euro
Un percorso annuale tra laboratori creativi, esperienze sul territorio e momenti di confronto con le famiglie: si chiama GEN+ il progetto educativo di Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, un’evoluzione delle attività rivolte sempre a ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni sempre finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Educazione, comunità e volontariato
GEN+ è un cammino educativo che vuole stimolare la consapevolezza, il senso di comunità e la partecipazione attiva dei più giovani, anche attraverso un primo avvicinamento al mondo del volontariato. Il progetto si sviluppa lungo un anno, ma con una formula flessibile che consente alle famiglie di scegliere in libertà il tipo e la frequenza di partecipazione.
Gli incontri si terranno due volte al mese, a settimane alterne, il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30, presso la sede della Croce Rossa di Varese, in via Jean Henry Dunant 2.
Due percorsi, un’unica visione educativa
GEN+ si articola in due percorsi distinti ma complementari:
-
Laboratori Educativi 8–13: attività pratiche e creative rivolte esclusivamente ai ragazzi, con giochi, uscite sul territorio e collaborazioni con realtà locali, pensate per stimolare curiosità e spirito di gruppo.
-
Incontri di gruppo intergenerazionali: momenti informali di dialogo e confronto tra ragazzi, genitori e tutori, guidati da una psicoterapeuta. Un’occasione per rafforzare il legame tra generazioni attraverso attività guidate e laboratori tematici.
Ogni famiglia può scegliere liberamente se partecipare a uno solo dei due o ad entrambi. Gli incontri intergenerazionali sono gratuiti, senza obbligo di frequenza continuativa.
Iscrizioni: come manifestare interesse
I posti disponibili sono limitati, e per questo la Croce Rossa invita le famiglie interessate a manifestare il proprio interesse (senza impegno) inviando una mail a: ottotredici@crivarese.it, oppure inquadrando il QR code presente sulla locandina informativa.
Chi manifesterà interesse sarà invitato a una serata online di presentazione, in programma mercoledì 31 gennaio alle ore 21:00, al link: https://meet.google.com/gor-pncu-onx
Partecipare all’incontro non comporta l’iscrizione automatica, ma offre l’occasione per conoscere meglio il team educativo e il calendario delle attività.
Requisiti e quota di partecipazione
L’unico requisito richiesto è l’età, tra gli 8 e i 13 anni e la voglia di mettersi in gioco. La quota di iscrizione è simbolica: solo 1 euro, a conferma dell’intento inclusivo del progetto.
Con GEN+, la Croce Rossa di Varese rinnova il proprio impegno verso le nuove generazioni e le famiglie del territorio, creando uno spazio dove educazione, ascolto e partecipazione diventano strumenti per costruire comunità più forti e consapevoli.
