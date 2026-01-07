Varese News

Lombardia

Ripresa dalle telecamere a rubare, settantenne denunciata per furto dalla polizia di Como

Nei guai una cittadina spagnola: arrivano le volanti e la merce viene recuperata e riconsegnata ai titolari

La Polizia di Stato di Como, sabato mattina, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato una 70enne cittadina spagnola. Verso le 14.00, una Volante è stata inviata in un esercizio commerciale di Via Carloni a Como, a seguito di segnalazione di furto.

All’arrivo sul luogo, i poliziotti hanno preso contatti con la guardia di sicurezza che sentito, ha riferito di aver osservato la 70enne dalle telecamere poiché si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali. All’arrivo alle casse, la donna, non avrebbe pagato tutta la merce, superando le barriere della cassa. L’addetto alla sicurezza, ha quindi fermato la donna, attendendo gli agenti, che hanno poi conteggiato circa 120 euro di merce di svariato tipo.

La merce è stata riconsegnata alla titolare del supermercato in quanto rivendibile e la donna, portata in Questura, è stata identificata e denunciata per furto aggravato.

Pubblicato il 07 Gennaio 2026
