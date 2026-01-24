RMFonline, un nuovo numero tra politica, memoria e attualità

È online da oggi il nuovo numero di RMFonline, il settimanale digitale di opinioni e approfondimenti promosso da Radio Missione Francescana. Un numero ricco, come sempre, di firme, spunti e riflessioni che spaziano dalla politica locale alla geopolitica, dalla cultura alla società, passando per spiritualità, cronache dimenticate e memoria storica. Tutti i contenuti sono disponibili sul sito ufficiale www.rmfonline.it.

.

Libertà d’informazione e vocazione giornalistica

In apertura, l’editoriale di Massimo Lodi riflette sul ruolo del giornalismo come servizio alla comunità, in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Un mestiere – ricorda Lodi – che «è più di un lavoro: è una vocazione», e che ha valore solo se esercitato in piena libertà, lontano da censure e autocensure.

Giovani e violenza: serve un’educazione profonda

Nel pezzo “Rivoluzione minimale”, Costante Portatadino affronta il tema della violenza giovanile, partendo dai dati più recenti e dalle proposte del ministro Valditara fino al monito del pedagogista Daniele Novara. L’autore richiama alla necessità di un impegno educativo serio e strutturato, che parta dalla scuola dell’infanzia e arrivi all’adolescenza.

Da Trump all’Artico, Draghi invoca un’Europa più forte

Franco Ferraro, nella rubrica Pennsylvania Avenue, racconta le ultime mosse di Donald Trump, alle prese con dazi e tensioni internazionali in Groenlandia. Un’analisi ironica e tagliente che si conclude con le parole di Mario Draghi: «L’Europa rischia di diventare un giocattolo nelle mani di altre potenze».

Milano tra ricchezze e disuguaglianze

L’economia è affidata a Gianfranco Fabi, che commenta il nuovo rapporto di Henley & Partners: Milano è ai primi posti al mondo per concentrazione di milionari. Una fotografia che apre interrogativi su diseguaglianze, urbanistica, e tenuta del tessuto sociale.

Il grido di Primo Levi e la memoria da non perdere

Sul fronte della memoria storica, Luisa Negri propone una riflessione intensa su Primo Levi, Liliana Segre e le nuove forme di intolleranza. Un testo che intreccia il passato con le ferite aperte del presente, dal Medio Oriente all’Europa.

Politica varesina in fermento

Nella sezione politica, Sandro Frigerio firma un’analisi sulle prime manovre in vista delle elezioni 2027 a Varese. Tra tensioni nella Lega, aperture del Movimento 5 Stelle e dibattiti sul PGT, il clima pre-elettorale inizia già a farsi sentire.

Valmorea: la ferrovia “del malocchio” chiede futuro

Flavio Vanetti rilancia la battaglia per il recupero della Ferrovia della Valmorea: un’infrastruttura con un grande potenziale turistico e culturale, oggi soffocata da normative e visioni miopi.

Don Pasquale Macchi e l’archivio perduto

Sergio Redaelli racconta con precisione e partecipazione la vicenda dell’incendio al monastero della Bernaga, che ha distrutto l’intero archivio di monsignor Pasquale Macchi, legato a tre papi e a tante vicende del Novecento ecclesiale.

Tra anniversari e scrittura curativa

Due pagine culturali da non perdere. Renata Ballerio riflette sul valore degli anniversari a partire da Deledda, Pirandello e San Francesco, mentre Pietro Carletti dedica un ricordo sentito a Fulvio Fiori, ideatore della Bioscrittura, scomparso di recente.

E poi sport, ambiente, spiritualità, costume

Completano il numero:

l’allarme ambientale lanciato da Arturo Bortoluzzi per il torrente Fontanile a Tradate,

la cronaca sportiva di Claudio Piovanelli su Openjobmetis Varese e le sue rimonte fallite,

la pagina di spiritualità firmata da don Erminio Villa,

il racconto sportivo-letterario di Maro della Porta Raffo su Paul Pender e Sugar Ray Robinson,

un amarcord ironico su Ornella Vanoni a cura di Ster,

il dibattito sulla pesca e la tecnologia in un articolo firmato da Marco Zacchera.

Ogni settimana RMFonline offre contenuti originali, firmati da giornalisti, studiosi, testimoni e appassionati, in uno spazio libero di confronto e riflessione. Un invito alla lettura attenta, lontana dal rumore dei social e vicina alla vita vera delle persone e dei territori.