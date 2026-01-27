Rocco Longobardi non è più il vicesindaco di Gallarate, è fuori dalla giunta
Forza Italia ha chiesto e ottenuto dal sindaco Cassani la rimozione dalla squadra di governo della città. Epilogo, per ora, dello scontro interno agli azzurri
Dopo un anno e mezzo caratterizzato da tensioni e rapporti complessi, si è conclusa l’esperienza di Rocco Longobardi come vicesindaco e assessore alle attività produttive di Gallarate.
A differenza dei consiglieri comunali (che sono eletti dai cittadini, rispondono solo agli elettori e non sono amovibili), gli assessori sono nominati dal sindaco, di cui sono i delegati per specifiche materie.
Nella giornata di oggi, martedì 27 gennaio, il sindaco Andrea Cassani ha firmato il decreto di revoca formale dell’incarico che era stato affidato a Longobardi il 3 ottobre 2021.
La richiesta ufficiale di rimozione non è però partita primariamente dal sindaco, ma dal partito di riferimento di Longobardi, Forza Italia: era una richiesta avanzata settimane fa dal segretario e capogruppo cittadino di Forza Italia, Calogero Ceraldi.
Di fatto, Longobardi è stato sfiduciato dalla sua stessa forza politica, alla quale aveva aderito nel 2021 dopo una prima esperienza da civico (con la civica Gallarate 3.0). Una scelta che lo aveva visto protagonista anche nel recente congresso cittadino, dove aveva sostenuto Ceraldi nella corsa alla segreteria, contro la candidatura dell’ex sindaco Nicola Mucci.
Un rapporto, tuttavia, durato pochi mesi: dopo una lunga fase di incomprensioni e attriti, la linea del segretario cittadino ha prevalso, in una ricomposizione di potere interna che ha visto Ceraldi ri-allearsi con Mucci.
Forza Italia per la sostituzione ha indicato settimana scorsa Belinda Simeoni, consigliera comunale e coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, che fa parte della “cordata” interna di Mucci.
Simeoni, con la nomina ad assessora, dovrà lasciare il consiglio comunale.
Le subentrerà il primo dei non eletti del 2021, Gianni Sparacia, volto storico del partito a Gallarate, che aveva raccolto 92 voti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.