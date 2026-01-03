Varese News

“Sabrina Troja era una docente e collega di grande umanità e di alta professionalità”

Il cordoglio di Rosolino Cicero, Presidente Ancodis (Associazione Nazionale dei Collaboratori dei Dirigenti Scolastici)

A nome di Ancodis (Associazione Nazionale dei Collaboratori dei Dirigenti Scolastici) esprimo dolore e cordoglio per l’improvvisa scomparsa della Prof.ssa Sabrina Troja.

La Dirigente scolastica – per noi Sabrina – è stata tra le fondatrici della nostra Associazione credendo convintamente alle finalità che ne hanno indotto la costituzione. Da collaboratrice del Ds di lungo corso conosceva molto bene le problematiche della scuola e aveva dimostrato le competenze professionali che le consentivano di affrontarle.

Nella successiva funzione di Dirigente Scolastico ha continuato a mantenere il legame con Ancodis in merito alle problematiche relative al funzionamento e all’organizzazione della sua scuola. In chi l’ha conosciuta umanamente e professionalmente lascerà un grande vuoto!

Personalmente ho conosciuto una docente e collega di grande umanità e di alta professionalità con la quale ho avuto modo di confrontarmi e condividere proposte che avevano lo scopo di dare il meritato riconoscimento al lavoro che quotidianamente ci vede impegnati per le nostre comunità scolastiche.

Alla comunità scolastica, ai suoi collaboratori, al Consiglio di Istituto porgo le mie sentite condoglianze.

Rosolino Cicero

Presidente Ancodis

03 Gennaio 2026
