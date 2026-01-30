Varese News

Saronno/Tradate

Saronno, parcheggi hi-tech: al via il nuovo sistema di gestione in quattro strutture

Dal 2 febbraio aggiornamento tecnologico in via I Maggio, Saragat, Pola e Balaguer. Saronno Servizi S.p.A.: «Sosta più semplice, veloce e pagamenti moderni»

Saronno - parcheggio piazzale Saragat - ospedale saronno

Parcheggiare in città diventa più smart. Saronno Servizi S.p.A. ha annunciato che, a partire da lunedì 2 febbraio 2026, le principali strutture di sosta cittadine saranno dotate di nuovi sistemi tecnologici d’avanguardia per rendere l’accesso e il pagamento più fluidi e immediati.

L’aggiornamento riguarderà i parcheggi in struttura di: Via I Maggio, Via Saragat, Via Pola, Via Balaguer.

Cosa cambia per l’utente?

L’obiettivo dell’intervento è eliminare le code e semplificare le operazioni quotidiane degli automobilisti. Grazie alla nuova tecnologia, i fruitori potranno beneficiare di: Ingressi e uscite più rapidi grazie a una gestione migliorata dei flussi; Sistemi di pagamento flessibili, con modalità più moderne rispetto al passato; Meno tempi di attesa e una riduzione drastica delle criticità operative alle barriere.

«Questo intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione dei servizi urbani», ha commentato l’Amministrazione comunale, sottolineando come l’ammodernamento sia parte di una strategia più ampia per migliorare la mobilità e la qualità della vita di cittadini e visitatori.

Possibili disagi temporanei

Saronno Servizi precisa che durante le fasi di installazione e collaudo dei nuovi software e hardware potrebbero verificarsi brevi disservizi o limitazioni temporanee. L’azienda e il Comune si sono impegnati a ridurre al minimo i tempi di intervento e a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione operativa per garantire la continuità del servizio.

Pubblicato il 30 Gennaio 2026
