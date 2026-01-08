Sciopero a Malpensa e Linate, già cancellati 28 voli

Giovedì 9 gennaio 2026, è prevista una giornata di forti disagi nel trasporto aereo italiano., con diversi sciopero proclamati in giro per gli scali italiani e anche in Easyjet e Vueling.

Per il personale di terra degli aeroporti – in particolare Malpensa e Linate – la Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 13.00 alle 17.00, per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale, scaduto alla fine del 2025.

Al momento risultano già cancellati 28 voli, di cui 22 a Malpensa e 6 a Linate, con possibili ulteriori variazioni nelle prossime ore.

I motivi dello sciopero

La protesta, promossa dalla Cub Trasporti, si concentra su numerose rivendicazioni contrattuali e normative: tra queste aumenti salariali che recuperino l’inflazione reale; stabilizzazione dei precari con drastica riduzione dell’utilizzo di lavoratori a termine e somministrati; riconoscimento di maggiorazioni per il lavoro domenicale e delle pause di lavoro aggiuntive; diritti collegati ai dispositivi di protezione individuale (DPI), al “tempo tuta” e ai buoni pasto da 10 euro giornalieri. Il sindacato chiede anche la piena applicazione della sentenza della Cassazione n. 25840 del 27 settembre 2024 in materia di retribuzione di fatto nel calcolo delle ferie e relativi arretrati.

Gli altri scioperi del settore aereo

Oltre alla mobilitazione del personale di terra Airport Handling, la giornata dell’9 gennaio è caratterizzata da altre agitazioni nel settore aereo a livello nazionale, con possibili ripercussioni sull’operatività degli scali.

• EasyJet: il personale navigante della compagnia low cost incrocia le braccia per 24 ore, con sciopero indetto dall’USB Lavoro Privato, che potrebbe comportare cancellazioni o profonde modifiche su tutta la rete dei voli della compagnia.

• Vueling: gli assistenti di volo della compagnia aderiranno allo sciopero per 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00, sulla base delle iniziative sindacali promosse dalla RsaFilt-Cgil/Anpac, con possibili disagi soprattutto sulle rotte internazionali.

• Swissport Italia: il personale operativo a Linate che assicura i servizi di terra per ITA Airways ha proclamato uno sciopero di 24 ore, su iniziativa di Uilt e Filt-Cgil, che riguarda attività di assistenza a terra, bagagli, check-in e imbarco.

La concomitanza di diverse agitazioni, con fasce orarie di durata variabile e promosse da sigle sindacali differenti, complica lo scenario operativo e aumenta il rischio di ritardi, cancellazioni e disservizi generalizzati negli aeroporti. I passeggeri sono invitati a controllare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree o tramite i canali ufficiali degli aeroporti, tenendo conto delle fasce di tutela previste dalla normativa e dei possibili aggiornamenti di programma.