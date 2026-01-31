Scuole materne Gallarate, si dimette il coordinatore della Lista Cassani

«Con senso di responsabilità comunico la mia decisione di rassegnare le dimissioni dalla Lista Civica Cassani». Antonio Antenore fa un passo indietro dalla “lista del sindaco” nata per le elezioni nel 2021.

Lo fa in un momento significativo, nel mezzo della tempesta sul futuro – quantomai incerto – della Fondazione Scuole Materne, con personale e genitori in subbuglio, preoccupati per il destino degli asili e dei loro figli.

«Nel tempo sono venuti meno i presupposti che avevano reso possibile una collaborazione coerente e costruttiva» dice oggi Antenore, che era fino ad oggi anche il coordinatore della lista, che con tre consiglieri è forza importante anche in consiglio comunale.

Anche se mai la cita direttamente, per Antenore la vicenda delle Scuole Materne ha un valore particolare: fino al 2024 è stato presidente della Fondazione che gestisce quattro scuole dell’infanzia gallaratesi, a Madonna in Campagna, Crenna, Ronchi oltre che allo storico asilo Ponti in via Poma, in centro città (ha lasciato il posto a fine 2024 a Marco Castoldi).

«Resta comunque il valore di un percorso importante, durante il quale ho avuto modo di fare una bella esperienza e di conoscere persone di grande valore, che ringrazio sinceramente. Ritengo pertanto corretto fare un passo indietro, nel rispetto reciproco e delle Istituzioni», conclude Antenore.

Frisoli restituisce le deleghe in cda della Fondazione

In altra posizione, c’è anche un passo indietro parziale all’interno della Fondazione Scuole Materne: nel cda dell’istituzione infatti il vicepresidente Alessandro Frisoli (di Fratelli d’Italia) ha comunicato di voler restituire le sue deleghe specifiche, vale a dire Gestione del personale e Anticorruzione. Passaggio che doveva essere convalidato in cda venerdì sera.