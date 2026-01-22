Seattle oltre il grunge: a Materia un viaggio nella musica che unisce generazioni

Un racconto che va ben oltre la musica e diventa memoria culturale, sociale e generazionale. È questo il cuore di Seattle: oltre il grunge, il documentario di Filippo D’Angelo proiettato mercoledì 21 gennaio a Materia. Un lavoro nato da anni di ricerche, incontri e archivi, realizzato con le riprese di Ezio Riboni e arricchito dal contributo fondamentale di Valeria Sgarella, studiosa e autrice di volumi dedicati alla città simbolo del Nord Ovest americano.

Il film ripercorre la storia della scena musicale di Seattle andando oltre l’etichetta “grunge”, spesso riduttiva, attraverso testimonianze dirette di protagonisti come Bruce Pavitt e Jonathan Poneman, fondatori della Sub Pop Records. Un viaggio che restituisce il contesto urbano, sociale e culturale in cui sono nati Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains, ma anche le contraddizioni di un movimento che ha segnato un’epoca.

Durante il dibattito successivo alla proiezione, moderato da Paolo Carnevale, giornalista del Corriere della Sera, D’Angelo ha raccontato la genesi del progetto, sottolineandone il carattere spontaneo e indipendente. La colonna sonora del documentario, composta interamente da artisti italiani, rappresenta un ulteriore ponte tra Seattle e il territorio: dai gruppi varesini degli anni Novanta a formazioni più recenti, fino a una rilettura in chiave minimale dei Nirvana. Un’operazione che ribadisce come il grunge non sia solo un genere musicale, ma un’attitudine capace di attraversare luoghi e generazioni.

Accanto alla musica, il documentario dialoga con altre forme espressive: nel film compaiono anche dipinti realizzati dallo stesso D’Angelo, a conferma di un approccio artistico trasversale che troverà presto spazio anche in un libro di prossima pubblicazione. Centrale, inoltre, il lavoro sugli archivi fotografici, immagini di grande valore storico che restituiscono l’autenticità di una Seattle ancora lontana dalla gentrificazione e dalla trasformazione in metropoli globale.

Nel corso della serata è emerso anche il legame tra la scena di Seattle e alcuni luoghi simbolo della musica alternativa italiana, come il Bloom di Mezzago e il Bartabacchi di Milano, veri e propri laboratori culturali che hanno ospitato concerti destinati a entrare nella storia. Spazi che, come ricordato nel dibattito, oggi faticano a sopravvivere, mentre il sistema musicale è profondamente cambiato.

Seattle: oltre il grunge non indulge nella nostalgia né nella mitizzazione. Al contrario, propone una riflessione lucida sulle fragilità di quella generazione di musicisti e sul prezzo pagato da molti di loro. Ma allo stesso tempo lancia un messaggio al presente: il grunge, inteso come linguaggio di ribellione e autenticità, continua a parlare ai più giovani, creando un dialogo inatteso tra padri e figli.