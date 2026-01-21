Sei compagnie, un solo destino: a Varese il torneo di improvvisazione teatrale

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21:00, iSenzaTesto presentano “Il Torneo del Nano Blu”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale epico e divertente.

Il Nano Blu è stato rapito e lo spirito dell’improvvisazione è in pericolo. Sei compagnie di improvvisazione prendono parte allo spettacolo attraverso una serie di prove create interamente sul momento: nessun copione, nessuna preparazione, tutto nasce da ciò che accade in scena. Ogni serata è unica e ogni prova può cambiare il destino del Nano. Solo una compagnia arriverà fino in fondo al percorso.

Lo spettacolo è accompagnato dalla musica dal vivo di Lele Pescia, che si sviluppa in tempo reale insieme alle scene.

La prima serata vedrà in scena Replay (Milano), Imprognu (Lecco) e iSenzaTesto (Varese).

L’evento si terrà presso il Teatro della Scuola Piccola England, in via Stadio 3

Info

Data: sabato 24 gennaio 2026

Orario: ore 21:00

Luogo: Teatro della Scuola Piccola England, via Stadio 38 – Varese

Prenotazioni a questo link

Informazioni:

+39 347 009 25 89