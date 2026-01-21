Varese News

Tempo libero

Sei compagnie, un solo destino: a Varese il torneo di improvvisazione teatrale

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21:00, iSenzaTesto presentano “Il Torneo del Nano Blu”. Sul palco una serie di prove create interamente sul momento: nessun copione, nessuna preparazione. Ecco come prenotare

isenza testo teatro

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21:00, iSenzaTesto presentano “Il Torneo del Nano Blu”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale epico e divertente.

Il Nano Blu è stato rapito e lo spirito dell’improvvisazione è in pericolo. Sei compagnie di improvvisazione prendono parte allo spettacolo attraverso una serie di prove create interamente sul momento: nessun copione, nessuna preparazione, tutto nasce da ciò che accade in scena. Ogni serata è unica e ogni prova può cambiare il destino del Nano. Solo una compagnia arriverà fino in fondo al percorso.

Lo spettacolo è accompagnato dalla musica dal vivo di Lele Pescia, che si sviluppa in tempo reale insieme alle scene.
La prima serata vedrà in scena Replay (Milano), Imprognu (Lecco) e iSenzaTesto (Varese).

L’evento si terrà presso il Teatro della Scuola Piccola England, in via Stadio 3

Info

Data: sabato 24 gennaio 2026
Orario: ore 21:00
Luogo: Teatro della Scuola Piccola England, via Stadio 38 – Varese

Prenotazioni a questo link
Informazioni:
+39 347 009 25 89

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.