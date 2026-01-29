“Senza Memoria, senza Pace”: all’Acli di Varese l’arte che regala acqua ai bambini della guerra

L’arte si mette al servizio della solidarietà per portare un bene fondamentale come l’acqua nei luoghi dove la guerra sembra aver cancellato ogni diritto. Sabato 31 gennaio a Varese fa tappa un’iniziativa che unisce creatività e impegno civile, trasformando l’acquisto di un’opera in un gesto concreto per la sopravvivenza dei più piccoli.

Un viaggio di solidarietà che tocca il capoluogo

La mostra benefica “Senza Memoria, senza Pace” approda a Varese dopo aver attraversato diverse località della provincia, da Germignaga a Busto Arsizio. L’esposizione sarà ospitata presso lo Spazio Polifunzionale ACLI segnando la quinta tappa di un percorso che sta riscuotendo un successo crescente in termini di pubblico e di opere vendute.

L’inaugurazione, prevista per sabato 31 gennaio alle ore 18, vedrà la partecipazione straordinaria di Marco Rodari, meglio conosciuto come il «claun Pimpa», presidente dell’associazione «Per far Sorridere il Cielo». Ad accompagnare l’apertura sarà una performance di poesia che vedrà protagonisti Enrico Brunella, Mario Dusi, Annamaria Rizzato e Sandro Sardella.

Arte per la sopravvivenza: 4.000 litri d’acqua con un’opera

Il cuore pulsante dell’iniziativa è il legame diretto tra la vendita delle opere e l’aiuto umanitario. Ogni lavoro artistico è proposto al costo di 250 euro: una cifra simbolica che corrisponde all’acquisto di ben 4.000 litri di acqua potabile. Tutti i ricavi saranno interamente devoluti all’associazione di Marco Rodari per sostenere i bambini che vivono in contesti di guerra, con un’attenzione particolare all’emergenza attuale nella Striscia di Gaza.

Il progetto nasce dalla solida collaborazione tra l’Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese e l’Associazione Segreta Isola di Como. Un sodalizio artistico che, ospitato in questa occasione dalle ACLI di Varese, dimostra come la cultura possa diventare un motore di responsabilità civile e azione concreta.

Giorni e orari per la visita

La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero. Dopo l’inaugurazione del 31 gennaio, l’esposizione resterà visitabile nelle giornate di domenica 1, sabato 7 e domenica 8 febbraio. Gli orari di apertura sono previsti al mattino dalle 10:00 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30. Un’occasione per ammirare il talento degli artisti locali e, per chi lo desidera, contribuire a una causa che trasforma la bellezza in vita.