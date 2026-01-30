Sicurezza in via Como, il PD di Varese: “Bene il presidio permanente”
Il partito esprime soddisfazione per il nuovo presidio: «Risultato dell'impegno dell'amministrazione Galimberti. La Lega fa solo chiacchiere»
Dopo la decisione del Prefetto Salvatore Pasquariello di istituire un presidio mobile dei Carabinieri in via Como, arriva il plauso del Partito Democratico della Città di Varese. Con una nota ufficiale, la Segreteria cittadina rivendica il lavoro svolto e non risparmia critiche agli avversari politici.
Secondo i dem varesini, l’istituzione della stazione mobile è il risultato diretto della sinergia tra le forze dell’ordine e il Comune. «La scelta è il frutto di un lavoro istituzionale serio e responsabile», si legge nella nota, che sottolinea l’impegno del sindaco Davide Galimberti nel portare le istanze dei residenti e dei pendolari all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Attacco alla Lega
Il PD coglie l’occasione per marcare la distanza dalle modalità di gestione della sicurezza proposte dal centrodestra.
«La sicurezza non si costruisce con le chiacchiere, di cui la Lega è maestra, ma con la collaborazione tra istituzioni e con l’attenzione costante ai contesti più sensibili: questa decisione va esattamente in questa direzione».
Secondo il Partito Democratico, l’intervento in via Como dimostra che la risposta ai problemi di ordine pubblico (come il recente assembramento per il videoclip musicale che ha paralizzato la zona) deve passare per misure concrete e tempestive, piuttosto che per slogan elettorali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.