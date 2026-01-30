Sicurezza in via Como, il PD di Varese: “Bene il presidio permanente”

Dopo la decisione del Prefetto Salvatore Pasquariello di istituire un presidio mobile dei Carabinieri in via Como, arriva il plauso del Partito Democratico della Città di Varese. Con una nota ufficiale, la Segreteria cittadina rivendica il lavoro svolto e non risparmia critiche agli avversari politici.

Secondo i dem varesini, l’istituzione della stazione mobile è il risultato diretto della sinergia tra le forze dell’ordine e il Comune. «La scelta è il frutto di un lavoro istituzionale serio e responsabile», si legge nella nota, che sottolinea l’impegno del sindaco Davide Galimberti nel portare le istanze dei residenti e dei pendolari all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Attacco alla Lega

Il PD coglie l’occasione per marcare la distanza dalle modalità di gestione della sicurezza proposte dal centrodestra.

«La sicurezza non si costruisce con le chiacchiere, di cui la Lega è maestra, ma con la collaborazione tra istituzioni e con l’attenzione costante ai contesti più sensibili: questa decisione va esattamente in questa direzione».

Secondo il Partito Democratico, l’intervento in via Como dimostra che la risposta ai problemi di ordine pubblico (come il recente assembramento per il videoclip musicale che ha paralizzato la zona) deve passare per misure concrete e tempestive, piuttosto che per slogan elettorali.