Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli “aspettoni”

Sessantuno sanzioni e 113 veicoli controllati: è il bilancio dell’operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato di Varese con la Polizia stradale, i carabinieri e le pattuglie della Polizia locale venerdì 23 gennaio per arginare il fenomeno dei cosiddetti “aspettoni“: i conducenti che attendono lungo la Superstrada di Malpensa amici, parenti o clienti in arrivo all’aeroporto.

Si tratta di un fenomeno ben noto. Passando lungo la Ss336, non è raro incontrare file di auto e di pullmini sul ciglio della carreggiata nei pressi dello svincolo che conduce allo scalo. Molti conducenti preferiscono infatti fermarsi sulla corsia di emergenza o nelle piazzole della superstrada, al posto di utilizzare i costosi parcheggi di fronte all’aeroporto. (La pratica è stata immortalata anche da Google Maps, come mostra la foto in copertina)

Un comportamento scorretto e pericoloso, che ha convinto le forze dell’ordine a intervenire a colpi di sanzioni nei confronti di coloro che venerdì avevano scelto di sfruttare questa “scappatoia”. Questa pratica infrange «specifiche norme del Codice della strada – specifica la Questura di Varese -, causando un serio pericolo per la sicurezza stradale, aumentando il rischio di incidenti e di turbative per l’ordine pubblico».

Un problema che riguarda anche il decoro e la pulizia delle aree verdi che affiancano la Ss336. «Tali automobilisti – aggiunge la Questura – sono soliti gettare rifiuti, creando disdoro e deturpando l’ambiente circostante». Nell’ambito dell’intervento di venerdì Anas è stata impegnata nella raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le aree controllate.

La Questura di Varese ricorda, inoltre, che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni e saranno intensificati in vista dell’arrivo a Malpensa di personalità e delegazioni sportive in occasione dei prossimi Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.