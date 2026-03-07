A Malpensa è stretta contro gli “aspettoni”: 95 multe in tre giorni da parte della Polizia

Tre giorni di controlli serrati nelle strade che conducono all’Aeroporto di Milano Malpensa per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “aspettoni”, gli automobilisti che si fermano nelle piazzole di emergenza per attendere l’arrivo di amici o familiari. Il bilancio dell’operazione, coordinata dalla Polizia di Stato di Varese, è di 95 violazioni al Codice della strada accertate e contestate.

I servizi si sono svolti nelle giornate del 4, 5 e 6 marzo e hanno visto impegnate pattuglie della Questura di Varese e dei commissariati di Busto Arsizio e Gallarate, insieme alla Polizia Stradale, all’Arma dei Carabinieri e alle polizie locali di Ferno e Somma Lombardo. Nel complesso sono stati controllati 282 veicoli.

Tra le 95 violazioni accertate, 62 riguardano il divieto di sosta o parcheggio fuori dai centri abitati e l’uso improprio delle piazzole di emergenza. Si tratta di un’abitudine diffusa tra chi attende l’arrivo dei passeggeri diretti in aeroporto, ma che comporta seri rischi per la sicurezza stradale, soprattutto in un tratto caratterizzato da un traffico intenso.

La necessità di contrastare il fenomeno è emersa durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove è stato evidenziato come questi comportamenti, oltre a costituire una violazione del Codice della strada, possano aumentare il rischio di incidenti e creare turbative alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.

Proprio per questo sono in corso approfondimenti da parte di ANAS per valutare il posizionamento di telecamere nelle piazzole di emergenza interessate. L’obiettivo è rendere più efficace e costante l’azione di contrasto verso i trasgressori, che spesso, oltre a sostare irregolarmente, abbandonano rifiuti sul posto, contribuendo al degrado dell’area.

I controlli, fanno sapere dalla questura, proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il massimo livello di sicurezza sia agli utenti della strada sia ai viaggiatori diretti allo scalo di Malpensa.