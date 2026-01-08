Spezza le gambe a Gesù Bambino nella notte di Natale, individuato il vandalo di Solaro

E’ stato individuato l’autore di un brutto episodio di vandalismo che si è verificato durante le feste a Solaro. Nella notte di Natale qualcuno ha danneggiato la statua di Gesù Bambino nel presepe allestito nella piazzetta di vicolo Amizzoni, in centro paese, asportando la statua e spezzandola all’altezza delle gambe.

Il caso, spiega oggi l’amministrazione comunale, è stato risolto dai Carabinieri della stazione di Solaro che, dopo attente indagini, hanno individuato il responsabile dei danni: «A seguito della denuncia depositata immediatamente ai Carabinieri da parte di una rappresentante della Pro loco, la Polizia locale di Solaro ha collaborato fornendo le immagini utili della videosorveglianza cittadina, anche grazie alle quali i Carabinieri sono riusciti a risalire al sospetto responsabile». Si tratta di un ventenne del paese, che dopo essere stato individuato si è presentato in Comune per chiedere scusa del gesto.

«Come Amministrazione abbiamo seguito da subito la spiacevole vicenda – dice l’assessora alla Polizia locale Serena Nasta – rammaricati dalla mancanza di rispetto nei confronti del presepe ed in particolare del Gesù Bambino, simbolo religioso di grande rilevanza, proprio nella notte di Natale fra l’altro. Auspichiamo che la lezione sia servita e chi non rispetta le regole impari che ogni comportamento ha delle conseguenze. Ringraziamo i volontari per l’allestimento e per l’immediata riparazione della statuetta, permettendo così di ristabilire il presepe per tutto il restante periodo delle festività, reale dono per la comunità».