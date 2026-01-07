Successo per il concerto dell’Epifania a Saronno: il Giuditta Pasta si riempie di musica e solidarietà

Il Teatro Giuditta Pasta ha registrato il tutto esaurito lunedì 5 gennaio in occasione del XIV Concerto dell’Epifania, confermando il valore di un appuntamento ormai divenuto tradizione per la città.

Grande musica e partecipazione

Protagonisti dell’evento l’Orchestra e il Coro Sinfonico Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi, insieme al soprano Laura Scotti e al tenore Diego Cavazzin. Un organico imponente, preciso e coinvolgente ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale tra alcune delle pagine più amate del repertorio lirico italiano, da Verdi a Donizetti, fino a Puccini.

Applausi convinti hanno salutato momenti particolarmente intensi, come l’ouverture del Nabucco, il celebre Va’ pensiero, le arie da La Traviata e i cori da Ernani e Turandot.

Una serata tra arte e umanità

A impreziosire l’esperienza, il racconto introduttivo ai brani offerto dallo stesso direttore Raimondi, capace di intrecciare musica e riflessione, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto più profonda e partecipata. Il tradizionale brindisi finale ha concluso la serata tra entusiasmo e standing ovation.

Cultura e solidarietà insieme

Il Concerto dell’Epifania è stato promosso dall’Associazione Sicilia a Saronno, in collaborazione con Ensemble Amadeus e con il patrocinio del Comune di Saronno. Tra le autorità presenti, l’assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio. L’evento fa parte della stagione “Itinerari Musicali”, sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria Ticino Olona e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Un’iniziativa che unisce musica, bellezza e impegno sociale, offrendo alla città un modo significativo per concludere le festività e aprire il nuovo anno con uno sguardo condiviso alla cultura.