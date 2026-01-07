Successo per il concerto dell’Epifania a Saronno: il Giuditta Pasta si riempie di musica e solidarietà
L’evento organizzato dall’Associazione Sicilia in collaborazione con Ensemble Amadeus ha registrato il tutto esaurito e coinvolto il pubblico con un programma di grande impatto
Il Teatro Giuditta Pasta ha registrato il tutto esaurito lunedì 5 gennaio in occasione del XIV Concerto dell’Epifania, confermando il valore di un appuntamento ormai divenuto tradizione per la città.
Grande musica e partecipazione
Protagonisti dell’evento l’Orchestra e il Coro Sinfonico Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi, insieme al soprano Laura Scotti e al tenore Diego Cavazzin. Un organico imponente, preciso e coinvolgente ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale tra alcune delle pagine più amate del repertorio lirico italiano, da Verdi a Donizetti, fino a Puccini.
Applausi convinti hanno salutato momenti particolarmente intensi, come l’ouverture del Nabucco, il celebre Va’ pensiero, le arie da La Traviata e i cori da Ernani e Turandot.
Una serata tra arte e umanità
A impreziosire l’esperienza, il racconto introduttivo ai brani offerto dallo stesso direttore Raimondi, capace di intrecciare musica e riflessione, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto più profonda e partecipata. Il tradizionale brindisi finale ha concluso la serata tra entusiasmo e standing ovation.
Cultura e solidarietà insieme
Il Concerto dell’Epifania è stato promosso dall’Associazione Sicilia a Saronno, in collaborazione con Ensemble Amadeus e con il patrocinio del Comune di Saronno. Tra le autorità presenti, l’assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio. L’evento fa parte della stagione “Itinerari Musicali”, sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria Ticino Olona e Fondazione Comunitaria del Varesotto.
Un’iniziativa che unisce musica, bellezza e impegno sociale, offrendo alla città un modo significativo per concludere le festività e aprire il nuovo anno con uno sguardo condiviso alla cultura.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.