Trail running, Vibram rinnova la partnership con UTMB World Series fino al 2029
Con il Vibram Innovation Mobile Lab e suole utilizzate dal 46% degli atleti, il brand italiano si conferma punto di riferimento nel mondo trail
Vibram, l’azienda di Albizzate leader mondiale nelle suole in gomma ad alte prestazioni, e UTMB® World Series, il circuito più prestigioso del trail running, annunciano il rinnovo della loro storica collaborazione per altri tre anni, estendendo un sodalizio iniziato nel 2007 e che festeggerà 20 anni nel 2027. Un traguardo che celebra due decenni di innovazione tecnica, passione per l’outdoor e impegno verso la sostenibilità.
Una partnership costruita sul campo
Nel corso degli anni, la collaborazione ha portato benefici concreti per gli atleti, migliorando la sicurezza sui terreni più tecnici, grazie a test sul campo, feedback degli sportivi e sviluppo congiunto di nuove tecnologie. Vibram e UTMB hanno guidato l’evoluzione del trail running verso materiali più resistenti e sostenibili, capaci di ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.
Il Vibram Innovation Mobile Lab
Fiore all’occhiello della collaborazione è il Vibram Innovation Mobile Lab, un laboratorio itinerante presente nei principali eventi UTMB. Qui runner e appassionati possono ricevere consigli tecnici, scoprire pratiche di cura e manutenzione delle calzature e adottare comportamenti più consapevoli per prolungarne la durata e le prestazioni.
Una visione condivisa, come sottolinea Jérôme Bernard, responsabile del Global Tester Team di Vibram:
«Vibram continua a sostenere la crescita del trail running e mira a rimanere vicina agli atleti di tutto il mondo. Il rinnovo della nostra partnership con UTMB è un segnale forte di quasi 20 anni di impegno».
Una presenza che si vede (e si sente)
Nel 2025, il 46% degli atleti che hanno partecipato alle gare UTMB, CCC e OCC ha corso con suole Vibram, secondo i dati pubblicati da Trailrunning Review. Una cifra che conferma l’affidabilità del marchio nel mondo del trail competitivo e amatoriale.
Anche per Céline Prevost, Sales Director di UTMB Group, la collaborazione va oltre la performance: «Con Vibram condividiamo la visione di un trail running più sostenibile. Insieme, arricchiamo l’esperienza dei partecipanti offrendo soluzioni che migliorano la pratica sportiva e il legame con i sentieri».
