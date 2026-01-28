Trail running, Vibram rinnova la partnership con UTMB World Series fino al 2029

Vibram, l’azienda di Albizzate leader mondiale nelle suole in gomma ad alte prestazioni, e UTMB® World Series, il circuito più prestigioso del trail running, annunciano il rinnovo della loro storica collaborazione per altri tre anni, estendendo un sodalizio iniziato nel 2007 e che festeggerà 20 anni nel 2027. Un traguardo che celebra due decenni di innovazione tecnica, passione per l’outdoor e impegno verso la sostenibilità.

Una partnership costruita sul campo

Nel corso degli anni, la collaborazione ha portato benefici concreti per gli atleti, migliorando la sicurezza sui terreni più tecnici, grazie a test sul campo, feedback degli sportivi e sviluppo congiunto di nuove tecnologie. Vibram e UTMB hanno guidato l’evoluzione del trail running verso materiali più resistenti e sostenibili, capaci di ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.

Il Vibram Innovation Mobile Lab

Fiore all’occhiello della collaborazione è il Vibram Innovation Mobile Lab, un laboratorio itinerante presente nei principali eventi UTMB. Qui runner e appassionati possono ricevere consigli tecnici, scoprire pratiche di cura e manutenzione delle calzature e adottare comportamenti più consapevoli per prolungarne la durata e le prestazioni.

Una visione condivisa, come sottolinea Jérôme Bernard, responsabile del Global Tester Team di Vibram:

«Vibram continua a sostenere la crescita del trail running e mira a rimanere vicina agli atleti di tutto il mondo. Il rinnovo della nostra partnership con UTMB è un segnale forte di quasi 20 anni di impegno».

Una presenza che si vede (e si sente)

Nel 2025, il 46% degli atleti che hanno partecipato alle gare UTMB, CCC e OCC ha corso con suole Vibram, secondo i dati pubblicati da Trailrunning Review. Una cifra che conferma l’affidabilità del marchio nel mondo del trail competitivo e amatoriale.

Anche per Céline Prevost, Sales Director di UTMB Group, la collaborazione va oltre la performance: «Con Vibram condividiamo la visione di un trail running più sostenibile. Insieme, arricchiamo l’esperienza dei partecipanti offrendo soluzioni che migliorano la pratica sportiva e il legame con i sentieri».