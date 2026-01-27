Tumore al seno, prevenzione e consapevolezza: concluso il corso “Salute è Conoscenza” con Andos Varese a Unicagnola

Si è concluso con successo il ciclo di incontri informativi intitolato “Salute è Conoscenza: un percorso con ANDOS Varese sul tumore al seno”, ospitato nei giorni scorsi presso Unicagnola. Un progetto pensato per informare, sensibilizzare e accompagnare le persone, in particolare le donne, lungo un percorso di consapevolezza su una delle patologie oncologiche più diffuse.

Tre incontri, una visione multidisciplinare

Il corso, articolato in tre lezioni, ha proposto una visione completa e scientificamente fondata del percorso legato al tumore al seno: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cura alla riabilitazione, passando per l’importanza del supporto psicologico.

Ad aprire il ciclo è stata la prof.ssa Francesca Rovera, responsabile della Breast Unit dell’Ospedale di Varese, che ha illustrato le attuali strategie di prevenzione, le tecniche di diagnosi e gli approcci chirurgici oggi disponibili.

La dott.ssa Luisella Ferrari, psicologa attiva presso ANDOS Varese e Milano, ha poi approfondito il vissuto emotivo della diagnosi e del trattamento, sottolineando il valore dell’accompagnamento psicologico durante tutto il percorso.

L’ultimo appuntamento ha visto protagonista la dott.ssa Roberta Anselmi, chinesiologa e massoterapista, che ha dedicato il suo intervento al tema della riabilitazione fisica, fondamentale per il recupero dopo gli interventi e i trattamenti.

La conoscenza come cura

Il progetto ha inteso valorizzare la conoscenza come forma di cura: un’occasione preziosa per informarsi in modo chiaro e accessibile, ma anche per condividere esperienze e affrontare con maggiore consapevolezza un tema che tocca molte persone, direttamente o indirettamente.

L’iniziativa ha avuto il merito di offrire un approccio integrato e umano, che non si ferma alla malattia ma guarda al benessere complessivo della persona.