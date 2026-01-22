Un grande dipinto realizzato coi semi alla chiesa evangelica di San Giovanni

Un’immagine “fatta di semi“ da vedere nella chiesa San Giovanni della comunità evangelica ecumenica a Caldana. Verena Wilmer ha realizzato con dei semi un grande dipinto, che ora si trova nella chiesa.

È un po’ come un miracolo, mettere tanti semi con dei diversi colori su un fondamento e alla fine arrivare alla realizzazione di un grande pezzo d’arte: un “immagine fatta di semi”. Ci sono diversi tipi di semi, come riso, orzo, varietà di lenticchie, semi di lino, In questa immagine si vedono così tanti colori semplicemente naturali. Non è una arte per sempre, ma per il momento, perché i semi non sono incollati.

La signora Wilmer ha scelto un testo biblico tratto dal libro del profeta Geremia, un testo che parla di una catastrofe del popolo Israele: una grande siccità. Mi ha detto, che lo ha scelto, perché in questa storia vede anche il nostro tempo: la gente è triste, tutti hanno il capo velato, la città è distrutta, il pozzo è vuoto.

Un angelo sta per accogliere il popolo assetato. «I miei occhi sono pieni di pianto, giorno e notte non possono trattenere le lacrime». (Ger. 14,17) Nella funzione di domenica 25 gennaio, ore 10.30 la storia di Geremia e l’immagine dei semi sarà al centro del sermone e possiamo anche ascoltare l’artista, come lei vede la sua immagine.