Varese News

Varese Laghi

Un grande dipinto realizzato coi semi alla chiesa evangelica di San Giovanni

È un po’ come un miracolo, mettere tanti semi con dei diversi colori su un fondamento e alla fine arrivare alla realizzazione di un grande pezzo d’arte. L'ha realizzata Verena Wilmer

Generico 19 Jan 2026

Un’immagine “fatta di semi“ da vedere nella chiesa San Giovanni della comunità evangelica ecumenica a Caldana. Verena Wilmer ha realizzato con dei semi un grande dipinto, che ora si trova nella chiesa.

È un po’ come un miracolo, mettere tanti semi con dei diversi colori su un fondamento e alla fine arrivare alla realizzazione di un grande pezzo d’arte: un “immagine fatta di semi”. Ci sono diversi tipi di semi, come riso, orzo, varietà di lenticchie, semi di lino, In questa immagine si vedono così tanti colori semplicemente naturali. Non è una arte per sempre, ma per il momento, perché i semi non sono incollati.

La signora Wilmer ha scelto un testo biblico tratto dal libro del profeta Geremia, un testo che parla di una catastrofe del popolo Israele: una grande siccità. Mi ha detto, che lo ha scelto, perché in questa storia vede anche il nostro tempo: la gente è triste, tutti hanno il capo velato, la città è distrutta, il pozzo è vuoto.

Un angelo sta per accogliere il popolo assetato. «I miei occhi sono pieni di pianto, giorno e notte non possono trattenere le lacrime». (Ger. 14,17) Nella funzione di domenica 25 gennaio, ore 10.30 la storia di Geremia e l’immagine dei semi sarà al centro del sermone e possiamo anche ascoltare l’artista, come lei vede la sua immagine.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.