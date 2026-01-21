Un punto e qualche rimpianto: la Uyba sconfitta al tie-break da Monviso

La Eurotek Laica UYBA esce dalla e-work Arena con un punto e qualche rimpianto dopo una maratona di oltre due ore contro la Wash4green Monviso. Le farfalle, capaci di portarsi avanti per due set a uno, hanno subito il ritorno delle piemontesi, trascinate da una Davyskiba in serata di grazia, cedendo solo al tie-break dopo una sfida giocata sul filo dell’equilibrio.

Galleria fotografica Uyba – Monviso 2-3 4 di 38

Una battaglia di nervi e sorpassi

Il match si è aperto sotto i migliori auspici per le padrone di casa. Nel primo set, le ragazze di coach Barbolini hanno mostrato un gioco fluido, trascinate dai colpi di una scatenata Parra (autrice di ben 25 punti totali). Dopo una fase iniziale di studio, Busto ha preso il largo chiudendo con un netto 25-17. La reazione di Monviso non si è fatta attendere: nel secondo parziale le ospiti hanno alzato il muro, approfittando di qualche errore biancorosso nel finale per pareggiare i conti ai vantaggi (26-28).

Il ritorno delle farfalle e la zampata ospite

Nel terzo set la UYBA ha ritrovato smalto grazie alla solidità di Battista e Obossa, brave a rimediare a un avvio complicato. Sotto 5-10, le farfalle hanno ricucito lo strappo punto su punto, sorpassando le avversarie e chiudendo 25-22. Quando l’inerzia sembrava tutta dalla parte delle varesine, Monviso ha però cambiato marcia. Il quarto parziale è stato segnato da un avvio difficile per Busto (3-10), un gap che nonostante i tentativi di recupero firmati da Diouf e Schmit (entrate col doppio cambio), ha portato la sfida al quinto set.

Il tie-break premia Monviso

L’ultima frazione è stata un monologo piemontese in avvio. Un parziale di 0-4 propiziato dal servizio di Davyskiba ha subito messo in salita la strada per le farfalle. Nonostante il cuore messo in campo da Torcolacci e compagne per provare a riaprire i giochi (6-8 al cambio campo), la Wash4green non ha concesso sconti, mantenendo alta la pressione a muro e chiudendo la contesa sul 10-15.

Il commento di Valeria Battista

«Credo di poter dire che abbiamo comunque giocato una buona pallavolo, rimane il rammarico per i dettagli: credo siano stati quelli a fare la differenza – ha commentato Valeria Battista, schiacciatrice biancorossa –. Partire in svantaggio in tutti i set con dei black out totali non ci ha certo agevolato il compito, siamo state brave in alcuni frangenti a recuperare, ma sicuramente non ci possiamo permettere di iniziare così».

Nonostante la sconfitta interna, la UYBA sale a 24 punti in classifica, mantenendo il settimo posto in coabitazione con Firenze. Il prossimo appuntamento per le farfalle è fissato per sabato 31 gennaio, nella trasferta di Cuneo.

Eurotek Laica UYBA – Wash4green Monviso Volley 2-3 (25-17, 26-28, 25-22, 19-25, 10-15)

Eurotek Laica UYBA: Battista 16, Pelloni (L), Gennari ne, Metwally, Seki 1, Schmit, Diouf 4, Parlangeli ne, Obossa 18, Eckl 7, Torcolacci 11, Parra 25, Booth ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Wash4green Monviso Volley: Bridi, Dodson 16, Siftar 4, D’Odorico 14, Sylves 13, Bussoli, Battistoni, Moro (L), Harbin ne, Kindermann 7, Scialanca ne, Akrari ne, Davyskiba 25. All. Nica, 2° Naddeo.

Arbitri: Curto – Russo

Note: Durata: 23, 31, 29, 28, 16. Tot. 2h 22′

Spettatori: 1007

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 6, battute errate 13, muri 9, attacco 40%, ricezione 57%, errori 28.

Wash4green Monviso Volley: Battute vincenti 4, battute errate 13, muri 10, attacco 41%, ricezione 67%, errori 24.