Un San Valentino sotto le stelle: la proposta del EcoPlanetario di Tradate

Sabato 14 febbraio la proposta del Parco Pineta: una serata a guardare il cielo e ascoltare storie e leggende legate alla volta stellata. Prenotazione obbligatoria: ecco come fare

Trascorrere San Valentino a guardare le stelle. E non solo. La proposta del Centro Didattico Scientifico-EcoPlanetario di Tradate è al tempo stesso classica e originale. Nella serata di sabato 14 febbraio ,a struttura che fa capo al Parco Pineta apre le sue porte agli innamorati (e non solo) per un’esperienza particolare: una serata sotto le stelle, tra miti, leggende e storie d’amore che da millenni si raccontano osservando il cielo.

L’appuntamento si intitola “Storie di stelle innamorate – serata tra miti, leggende e costellazioni”: i partecipanti si ritroveranno sotto la volta celeste, avvolti dal buio della natura, accompagnati dalla lettura di curiosità scientifiche e racconti che intrecciano scienza ed emozioni. Un’occasione speciale per riscoprire l’universo in modo romantico, misterioso e profondamente umano.

A seguire, se il cielo lo permetterà, i telescopi dell’Osservatorio astronomico si apriranno ai partecipanti per un momento di osservazione guidata: uno sguardo condiviso tra le stelle da vivere in coppia, in famiglia o con chi si ama. Se il cielo fosse coperto, l’evento si svolgerà comunque al chiuso in una atmosfera altrettanto suggestiva e con una visita all’osservatorio.

La partecipazione ha un costo di 15 euro per gli adulti, 10 euro per gli under 17, gratis per i bimbi fino a 4 anni. I posti sono limitati, quindi è obbligatoria la prenotazione che si può effettuare CLICCANDO QUI. L’ingresso è previsto tra le 20,45 e le 21.