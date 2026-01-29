Una persona incastrata in auto per un incidente stradale a Besnate

Nel pomeriggio di oggi, alle 15:55, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Besnate, in corrispondenza dello svincolo autostradale sulla SP49, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

All’arrivo sul posto, gli operatori hanno provveduto a estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli e a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti per evitare ulteriori pericoli alla circolazione.

Nel sinistro sono rimaste ferite complessivamente tre persone, un uomo di 61 anni e due uomini di 76 anni. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati affidati al personale sanitario: due sono stati classificati in codice verde, mentre uno è stato trasportato in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Varese, i Carabinieri di Gallarate per i rilievi del caso e i mezzi di soccorso coordinati dalla Soreu Laghi. Due ambulanze di base e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello hanno prestato assistenza ai feriti.

I pazienti sono stati successivamente trasferiti agli ospedali di Castellanza e Varese – Circolo. L’intervento del mezzo di soccorso avanzato si è concluso direttamente sul posto.