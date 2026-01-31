Varese News

Gallarate/Malpensa

Un’ala della biblioteca dedicata a Norma Cossetto, “la destra torna a Lonate Pozzolo”

Alcuni spazi della biblioteca saranno dedicati alla giovane uccisa nel 1943 e divenuta parte della cultura della destra. L cerimonia al 10 febbraio. "La memoria non va solo celebrata, va abitata"

cossetto norma

«Quando nel 2020 dichiaravo alla stampa che la destra sarebbe tornata a Lonate Pozzolo, non stavo lanciando uno slogan: stavo indicando una direzione» dice Francesco Carbone, esponente di Fratelli d’Italia a Lonate Pozzolo.

Di cosa si parla? Dell’intitolazione di un’ala della biblioteca comunale di Lonate Pozzolo. O meglio: delle nuove sale, che saranno dedicate a Norma Cossetto, la giovane istriana divenuta simbolo della destra in tutta Italia. Dal 2005 è insignita di Medaglia d’Oro al Valor Civile, nella motivazione si diceva che fu uccisa dopo esser stata «catturata e imprigionata dai partigiani slavi». La cerimonia si terrà – non a caso – il 10 febbraio, il Giorno del Ricordo.

Norma Cossetto è stata una donna vittima di violenza politica, era anche figlia di una famiglia fascista (il padre Giuseppe è stato podestà del paesino di Visinada e ufficiale della Milizia) e anche in quanto tale ha assunto un profilo diverso per la destra, che ha moltiplicato le intitolazioni in Italia.

Il “ritorno della destra” a Lonate in questo senso viene sottolineato da Carbone: «L’intitolazione delle nuove sale della biblioteca comunale a Norma Cossetto è un piccolo passo, ma profondamente significativo. Perché restituisce dignità alla memoria, riafferma il valore della verità storica e dimostra che, con pazienza e determinazione, anche le battaglie culturali possono diventare realtà amministrativa».

«Invito tutti a partecipare allo svelamento della targa, ma soprattutto a vivere e frequentare l’ala Norma Cossetto della Biblioteca Comunale: perché la memoria non va solo celebrata, va abitata». Alla cerimonia prenderanno parte l’amministrazione comunale di Lonate Pozzolo e l’assessora alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso. È inoltre prevista la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo statale “C. Carminati”.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.