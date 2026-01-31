Un’ala della biblioteca dedicata a Norma Cossetto, “la destra torna a Lonate Pozzolo”
Alcuni spazi della biblioteca saranno dedicati alla giovane uccisa nel 1943 e divenuta parte della cultura della destra. L cerimonia al 10 febbraio. "La memoria non va solo celebrata, va abitata"
«Quando nel 2020 dichiaravo alla stampa che la destra sarebbe tornata a Lonate Pozzolo, non stavo lanciando uno slogan: stavo indicando una direzione» dice Francesco Carbone, esponente di Fratelli d’Italia a Lonate Pozzolo.
Di cosa si parla? Dell’intitolazione di un’ala della biblioteca comunale di Lonate Pozzolo. O meglio: delle nuove sale, che saranno dedicate a Norma Cossetto, la giovane istriana divenuta simbolo della destra in tutta Italia. Dal 2005 è insignita di Medaglia d’Oro al Valor Civile, nella motivazione si diceva che fu uccisa dopo esser stata «catturata e imprigionata dai partigiani slavi». La cerimonia si terrà – non a caso – il 10 febbraio, il Giorno del Ricordo.
Norma Cossetto è stata una donna vittima di violenza politica, era anche figlia di una famiglia fascista (il padre Giuseppe è stato podestà del paesino di Visinada e ufficiale della Milizia) e anche in quanto tale ha assunto un profilo diverso per la destra, che ha moltiplicato le intitolazioni in Italia.
Il “ritorno della destra” a Lonate in questo senso viene sottolineato da Carbone: «L’intitolazione delle nuove sale della biblioteca comunale a Norma Cossetto è un piccolo passo, ma profondamente significativo. Perché restituisce dignità alla memoria, riafferma il valore della verità storica e dimostra che, con pazienza e determinazione, anche le battaglie culturali possono diventare realtà amministrativa».
«Invito tutti a partecipare allo svelamento della targa, ma soprattutto a vivere e frequentare l’ala Norma Cossetto della Biblioteca Comunale: perché la memoria non va solo celebrata, va abitata». Alla cerimonia prenderanno parte l’amministrazione comunale di Lonate Pozzolo e l’assessora alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso. È inoltre prevista la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo statale “C. Carminati”.
