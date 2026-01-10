Varese alla prova Chisola: “Campo difficile, dobbiamo mostrare maturità”

Il Varese si prepara a una delle trasferte più delicate della stagione facendo visita al Chisola, attuale terza forza del campionato. Con i padroni di casa a quota 34 punti e i biancorossi all’inseguimento a 31, il match di Vinovo (domenica 11 gennaio ore 14.30) rappresenta un vero banco di prova per le ambizioni di alta classifica della squadra di mister Ciceri. Per la diciannovesima giornata i biancorossi affronteranno quindi una trasferta molto insidiosa e uno scontro d’alta classifica. Se il duo di testa composto da Ligorna e Vado (entrambi a 41 punti) è al momento troppo lontano, il Varese ha l’occasione d’oro per accorciare proprio sul Chisola e rilanciarsi dopo il pareggio interno contro l’Imperia. Una vittoria permetterebbe di agganciare i piemontesi, mentre un passo falso rischierebbe di allontanare troppo il treno delle primissime della classe.

Le parole di mister Ciceri

«Andiamo ad affrontare una squadra che, nonostante qualche recente rallentamento, resta tra le più organizzate del girone. Sappiamo che il campo del Chisola è storicamente complicato, ma noi abbiamo lavorato intensamente sui dettagli durante tutta la settimana. La squadra deve mostrare la giusta maturità per trasformare il buon gioco espresso finora in punti pesanti, soprattutto negli scontri diretti», le parole alla vigilia del match di Andrea Ciceri.

«In sfide di questo livello la differenza viene fatta dalla concretezza. Non possiamo permetterci di sprecare occasioni come successo in passato. Dobbiamo essere feroci sotto porta e solidi in fase difensiva, perché ogni errore contro giocatori di qualità può costare caro. Mi aspetto una risposta importante dal gruppo: vogliamo dimostrare di poter stare stabilmente ai vertici della classifica», conclude l’allenatore del Varese.

SERIE D GIRONE A – XIX GIORNATA

Chisola – Varese; Club Milano – Celle Varazze; Gozzano – NovaRomentin; Imperia – Saluzzo; Lavagnese – Cairese; Ligorna – Sanremese; Sestri Levante – Derthona; Vado – Asti; Valenzana – Biellese.

CLASSIFICA: Ligorna, Vado 41; Chisola 34; Sestri Levante 33; Varese 31; Saluzzo 29; Biellese, Derthona 26; Valenzana 23; Imperia 22; Sanremese, Lavagnese 19; Gozzano, Celle Varazze, Cairese 18; Asti 17; Club Milano 16; NovaRomentin (-1) 12.

