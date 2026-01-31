Il Varese sfida il Club Milano, “Non vogliamo che questo sia il campionato delle occasioni perdute”

Cosa vuole fare il Varese? Arrivati alla giornata numero 22 i biancorossi si ritrovano in mezzo a un guado: troppo distanti dalle prime posizioni e con l’unico obiettivo quello di giocarsi al meglio l’ultima parte di stagione per raggiungere almeno i playoff. Il pareggio in casa della Cairese ha portato un punticino insipido – termine utilizzato nel nostro titolo e ripreso anche da mister Ciceri nelle dichiarazioni post partita – al quale serve rispondere con una prestazione gagliarda e soprattutto da tre punti.

Domenica 1 febbraio (ore 14.30) al “Franco Ossola” ci sarà come ospite il Club Milano, formazione che galleggia ai margini della zona playout ma che è in ripresa e arriva da una fondamentale vittoria 2-0 sul Saluzzo. Un avversario che proverà a impensierire la squadra di mister Ciceri, che però non può pensare ad altro risultato che alla vittoria. Si tratta di motivazioni, di classifica ma anche di orgoglio.

Le parole di mister Ciceri

Ad anticipare la prossima gara di campionato è mister Andrea Ciceri, che riparte dopo l’1-1 di Cairo Montenotte: «L’ultima partita è ormai alle spalle. Affronteremo un’altra squadra in salute che, proprio come la Cairese, lotta per la salvezza e avrà il coltello tra i denti. Tuttavia, non accetto l’idea che le loro motivazioni possano essere superiori alle nostre: noi giochiamo per i playoff e i nostri obiettivi sono altrettanto alti. In questo girone di ritorno ogni formazione è al top della condizione e i nostri avversari, reduci da un’ottima esperienza in coppa e rinforzati dal mercato, sono in grande rimonta. Sappiamo che ci aspetta l’ennesimo esame complicato, ma siamo pronti a rispondere colpo su colpo».

«Sul tema dei gol – prosegue l’allenatore – non sono preoccupato, semmai incazzato e rammaricato perché non riusciamo a tradurre in numeri la grande mole di gioco e l’impegno dei ragazzi. A inizio anno creavamo poco e segnavamo, ora produciamo tantissimo e dobbiamo solo ritrovare la giusta serenità e quel pizzico di furbizia in area di rigore. Non credo che l’aggressività e il ritmo che stiamo tenendo tolgano lucidità sotto porta; lo dimostra l’occasione avuta dopo appena un minuto domenica scorsa. Stiamo dando un’identità precisa alle partite e dobbiamo alzare il livello realizzativo. Non voglio che questo sia ricordato come il campionato delle occasioni perdute, ma delle emozioni vissute: c’è ancora tempo per scrivere pagine avvincenti per noi e per i nostri tifosi».



SERIE D GIRONE A – XXII GIORNATA

Asti – Cairese; Celle Varazze – Lavagnese; Derthona – Valenzana; NovaRomentin – Biellese; Saluzzo – Gozzano; Sanremese – Chisola; Sestri Levante – Ligorna; Varese – Club Milano; Imperia – Vado.

CLASSIFICA: Ligorna, Vado 50; Sestri Levante 42; Chisola 37; Varese 35; Biellese 33; Saluzzo 29; Valenzana 27; Derthona, Imperia 26; Sanremese, Club Milano, Cairese 23; Gozzano, Celle Varazze, Lavagnese 21; Asti 18; NovaRomentin (-1) 13.

